В Новосибирске произошла новая авария на теплотрассе

НОВОСИБИРСК, 23 ноя – РИА Новости. Новая авария произошла на теплотрассе в Новосибирске, в десяти километрах от двух предыдущих, без тепла 118 многоквартирных домов, устранить аварию планируется к 6 утра (2 ночи мск), сообщил РИА Новости представитель новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании.
На улице -15.
"Бригада теплосетевого подразделения СГК устраняет дефект на магистральной теплотрассе по улице Фасадная. В зоне отключения 118 многоквартирных домов и семь детских учреждений. Работы планируется завершить к 06.00 (02.00 мск) 24 ноября", - сказал собеседник агентства.
Пока искали дефект, зона отключения была еще шире, но сейчас в других домах микрорайона пониженные параметры подачи теплоснабжения восстановлены, добавил представитель энергетиков.
На магистральной теплотрассе по Комсомольской улице во вторник произошла авария, оставив без тепла в 25-градусный мороз 60 объектов, среди которых 43 многоквартирных дома, две школы, три детских сада и поликлиника. Ее быстро устранили и подачу тепло восстановили, но на том же участке произошла новая авария, ее устранили в четверг.
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