В Новосибирске произошла новая авария на теплотрассе

"Бригада теплосетевого подразделения СГК устраняет дефект на магистральной теплотрассе по улице Фасадная. В зоне отключения 118 многоквартирных домов и семь детских учреждений. Работы планируется завершить к 06.00 (02.00 мск) 24 ноября", - сказал собеседник агентства.

Пока искали дефект, зона отключения была еще шире, но сейчас в других домах микрорайона пониженные параметры подачи теплоснабжения восстановлены, добавил представитель энергетиков.

На магистральной теплотрассе по Комсомольской улице во вторник произошла авария, оставив без тепла в 25-градусный мороз 60 объектов, среди которых 43 многоквартирных дома, две школы, три детских сада и поликлиника. Ее быстро устранили и подачу тепло восстановили, но на том же участке произошла новая авария, ее устранили в четверг.