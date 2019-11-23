В Анапе для тушения пожара в камышах подготовили вертолет

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Площадь пожара в камышах в Площадь пожара в камышах в Анапе на Кубани составляет сейчас порядка 1 тысячи квадратных метров, в готовность приведен вертолет Ми-8, сообщили РИА Новости в МЧС РФ

В пятницу вечером спасатели информировали, что в Анапе в районе хутора Чембурка загорелся камыш на площади порядка 1500 квадратных метров, возгорание удалось локализовать.

"По состоянию на 16.00 мск площадь горения камыша в районе хутора Чембурка составляет 1 тысячу квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в готовность к тушению пожара приведен вертолет Ми-8, оборудованный водосливным устройством объемом 5 тонн. Для мониторинга обстановки на месте возгорания применяется беспилотный летательный аппарат. Эвакуация населения пока не проводится.

"Администрация муниципального образования город-курорт Анапа подготовила пункт временного размещения вместимостью до одной тысячи человек, а также 10 автобусов", - добавил представитель ведомства.