Бойко призвал поддержать Зеленского перед "нормандским" саммитом

"Я считаю, что все политики должны поддержать в этой ситуации действующего президента, чтобы эта встреча открыла путь к миру, этого хочет вся страна. Чтобы он вернулся с конкретным планом по установлению мира в стране, возвращения территорий и людей, и восстановления нашей территориальной целостности", – сказал депутат.