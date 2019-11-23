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РИА Новости

Бойко призвал поддержать Зеленского перед "нормандским" саммитом

16:05 23.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЮрий Бойко
Юрий Бойко
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Украинские политики должны поддержать президента Владимира Зеленского перед встречей лидеров стран "нормандской четверки", чтобы он вернулся с конкретным мирным планом, считает депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко.
"Нормандский" саммит пройдет 9 декабря в Париже.
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"Я считаю, что все политики должны поддержать в этой ситуации действующего президента, чтобы эта встреча открыла путь к миру, этого хочет вся страна. Чтобы он вернулся с конкретным планом по установлению мира в стране, возвращения территорий и людей, и восстановления нашей территориальной целостности", – сказал депутат.
"Мы со своей позиции это, понятно, поддержим. Хочу, чтобы все ощущали ответственность за завтрашний день и поддержали тоже. Мы должны сконцентрироваться и помочь пройти встречу в "нормандском" формате", – цитирует Бойко в субботу пресс-служба его партии.
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