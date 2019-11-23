Директор Заворотнюк ответила на сообщения о пустом аккаунте Чернышева

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на источники написали, что супруг Заворотнюк якобы планирует уйти от нее из-за ее "тяжелой болезни". Близкие актрисы опровергли эти слухи.

Сообщения о серьезном заболевании актрисы начали появляться в августе. Некоторые СМИ сообщили, что у Заворотнюк диагностировали раковую опухоль мозга. Родные актрисы долго не комментировали эти сообщения, но затем подтвердили, что Заворотнюк действительно проходит лечение.