Директор Заворотнюк ответила на сообщения о пустом аккаунте Чернышева

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова прокомментировала сообщения СМИ о том, что муж актрисы Петр Чернышев удалил фотографии из своего инстаграма и отписался от всех друзей.
В беседе с телеканалом "360" Потапова пояснила, что у Чернышева нет аккаунтов в соцсетях, а страница в инстаграме, о которой идет речь, не имеет к нему никакого отношения.
Ранее некоторые СМИ со ссылкой на источники написали, что супруг Заворотнюк якобы планирует уйти от нее из-за ее "тяжелой болезни". Близкие актрисы опровергли эти слухи.
Сообщения о серьезном заболевании актрисы начали появляться в августе. Некоторые СМИ сообщили, что у Заворотнюк диагностировали раковую опухоль мозга. Родные актрисы долго не комментировали эти сообщения, но затем подтвердили, что Заворотнюк действительно проходит лечение.
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