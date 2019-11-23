В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в субботу в индонезийской части острова Новая Гвинея, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки зафиксированы в 12.11 по времени UTC (15.11 мск). Эпицентр располагался в 311,7 километра к юго-востоку от столицы индонезийской провинции Западное Папуа - Маноквари. Очаг залегал на глубине десяти километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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