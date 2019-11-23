Врач объяснил слова китайского журналиста о быстром старении россиянок

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Геронтолог, гериатр и кардиолог Юрий Конев прокомментировал статью китайского журналиста о том, почему в России женщины "быстро стареют". Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Медик отметил, что у большинства россиян биологический возраст действительно больше календарного. Такую ситуацию он объяснил наследственностью и образом жизни.
"Необходимы правильное питание, режим сна и отдыха, физическая активность, минимизация стресса. Увы, в современных реалиях все это не так просто. Мы просто не доживаем до отпущенного нам природой срока как минимум пару десятков лет, а то и тройку", — сказал геронтолог.
Он добавил, что бывают случаи, когда люди, наоборот, выглядят намного моложе своих лет.
"Очень хорошо это видно у актеров. Например, у нашего Зельдина или у американского актера Нормана Ллойда, которому 105 лет, а он до сих пор снимается", — пояснил собеседник издания.
По словам Конева, наука уже давно пытается объяснить раннее старение. Среди внешних признаков специалисты выделяют дряблость кожи, седину, нарушение моторики движений, сутулость, медленность речи, изменения давления.
"Существуют определенные нормативы для разных возрастных групп, и если изменения этих показателей выходят за рамки нормы и приближаются к более старшей возрастной группе, очевидно, имеет место преждевременное старение", — заявил врач.
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Конев посоветовал тем, кто хочет дожить до глубокой старости, не увлекаться биохакингом и не пытаться самостоятельно побороть процесс старения с помощью медицинских препаратов.
"Молодые люди, не имеющие ни медицинского, ни биологического образования, получив какие-то данные в интернете и сдав кучу анализов на десятки тысяч долларов, пытаются современными лекарственными средствами замедлить старение. К сожалению, уже есть случаи смерти таких людей. Так что вмешиваться в процессы регуляции организма я бы не рекомендовал", — заключил он.
Ранее на китайском портале Sohu появилась статья, в которой утверждается, что россиянки быстрее стареют, нежели китаянки. Автор материала объяснил это генетическими причинами и неправильным образом жизни.
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