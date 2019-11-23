Врач объяснил слова китайского журналиста о быстром старении россиянок

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Геронтолог, гериатр и кардиолог Юрий Конев прокомментировал статью китайского журналиста о том, почему в Геронтолог, гериатр и кардиолог Юрий Конев прокомментировал статью китайского журналиста о том, почему в России женщины "быстро стареют". Об этом сообщает "Вечерняя Москва"

Медик отметил, что у большинства россиян биологический возраст действительно больше календарного. Такую ситуацию он объяснил наследственностью и образом жизни.

"Необходимы правильное питание, режим сна и отдыха, физическая активность, минимизация стресса. Увы, в современных реалиях все это не так просто. Мы просто не доживаем до отпущенного нам природой срока как минимум пару десятков лет, а то и тройку", — сказал геронтолог.

Он добавил, что бывают случаи, когда люди, наоборот, выглядят намного моложе своих лет.

"Очень хорошо это видно у актеров. Например, у нашего Зельдина или у американского актера Нормана Ллойда, которому 105 лет, а он до сих пор снимается", — пояснил собеседник издания.

По словам Конева, наука уже давно пытается объяснить раннее старение . Среди внешних признаков специалисты выделяют дряблость кожи, седину, нарушение моторики движений, сутулость, медленность речи, изменения давления.

"Существуют определенные нормативы для разных возрастных групп, и если изменения этих показателей выходят за рамки нормы и приближаются к более старшей возрастной группе, очевидно, имеет место преждевременное старение", — заявил врач.

Конев посоветовал тем, кто хочет дожить до глубокой старости, не увлекаться биохакингом и не пытаться самостоятельно побороть процесс старения с помощью медицинских препаратов.

"Молодые люди, не имеющие ни медицинского, ни биологического образования, получив какие-то данные в интернете и сдав кучу анализов на десятки тысяч долларов, пытаются современными лекарственными средствами замедлить старение. К сожалению, уже есть случаи смерти таких людей. Так что вмешиваться в процессы регуляции организма я бы не рекомендовал", — заключил он.