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РИА Новости

Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок

02:45 23.11.2019 (обновлено: 09:05 23.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкДевушки во время праздника Ивана Купалы
Девушки во время праздника Ивана Купалы
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Девушки во время праздника Ивана Купалы. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки "стареют быстрее", чем китаянки.
Женщины стареют независимо от страны, в которой живут, рассуждает журналист. "Однако, по сравнению с китаянками, русские женщины, кажется, стареют немного быстрее", - утверждает он.
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20 ноября 2018, 04:02
Немецкий журнал рассказал о "силе" российских женщин
По его словам, это происходит из-за того, что россиянки после свадьбы отдают много сил семье и не следят за своей внешностью так, как раньше. При этом самым важным фактором, как считает автор, является генетика.
"Русские относятся к восточнославянскому этносу. Поэтому русские девушки такие высокие и имеют светлую кожу. Это естественное преимущество, но как только девушка начинает полнеть, даже оно уже не спасет", - пишет он.
Кроме того, Россия находится в Северном полушарии, поэтому там холодно круглый год, считает журналист. Поэтому жители страны в условиях такого климата привыкли к высококалорийной пище, богатой углеводами, полагает автор статьи.
"На самом деле всего этого можно избежать, если после свадьбы женщина будет поддерживать себя в форме. Потому что люди, которые занимаются спортом, знают, как вести здоровый образ жизни", - заключает журналист.
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КитайРоссияВ мире
Популярные комментарии
Часто отдыхаю в Азии. Поездка по стране плюс отдых у моря. Поражает количество толстых брюхатых русских тёток на пляже. Видимо, из восточной части страны в основном ездят туда отдыхать, вместо Крыма и Сочи . Среди азиаток таких толстых нет. А ещё дамы все в раздельных купальниках, висящие брюхи выглядят просто жутко. Большинство русских мужиков тоже , кстати , толстобрюхие.
23 ноября, 05:11
везде забанен Braun
8016401887
эксперт нашелся. Человек не понимает, что работает этнический стереотип, по которому китайцу этнический тип китайки по определению кажется "моложавым". На мой взгляд, так даже молодые китаянки - весьма не привлекательны, выглядят куклами нарисованными на одно лицо. Если это - "следить за собой", то не надо там такого. А китаянкам надо последить не за собственной внешностью , а за воспитанием... китайские туристы ведут себя ТАК, что ужас охватывает - орут, ходят в каком-то тряпье, посредь вокзала в чемоданах белье перекладывают...
23 ноября, 03:12
НСНаталья Светлова
183602013
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