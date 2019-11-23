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РИА Новости

Механизм выравнивания энерготарифов в ДФО продлят на на 2020 год

15:17 23.11.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЭлектрический счетчик
Электрический счетчик
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Механизм выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке продлят на действующих условиях на 2020 год, механизм также будет продлён до 2028 года, но обсуждается изменение параметров, сообщил журналистам вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
"Принято, в этом году всё будет так же, как было. А там будем продолжать, в этом, я имею в виду в 2020 году, я будущим годом живу. В 2020 году всё будет без изменений, до 2028 года оно будет продлено. Есть позиции по поводу того, чтобы изменить немножечко регулирование. Мы считаем, что менять ничего не надо. Будем искать какое-то общее решение", - заявил Трутнев.
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Для Якутии, Чукотки, Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей в 2017 году ввели механизм выравнивания тарифов на электроэнергию со среднероссийскими за счет надбавки к ценам на мощность потребителей оптового энергорынка европейской части России, Урала и Сибири. Их доплаты за дальневосточные тарифы в 2019 году кабмин РФ определил на уровне 32 миллиардов рублей.
Механизм выравнивания тарифов действует до конца 2019 года и касается всех потребителей, кроме населения, тарифы для которого всегда ниже. Президент России Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета в сентябре 2018 года поручал обеспечить нормативную базу для продления до 2028 года механизма по выравниванию энерготарифов для отдельных потребителей на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня.
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Юрий ТрутневВладимир ПутинДальневосточный ФОЭкономика
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