Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление генсека японского правительства Ёсихидэ Суги о том, что мирный договор между странами можно будет заключить "после решения территориального вопроса". Соответствующее видео опубликовано на ютьюб-канале "Россия 24".
"При всем уважении к секретарю кабинета министров, мы все-таки руководствуемся договоренностями, которые достигаются на высшем уровне — между президентом России и премьер-министром Японии. Они договорились продвигаться в обсуждении проблем, которые у нас остаются, на основе декларации 1956 года", — заявил Лавров.
Глава российского МИД напомнил, что документ предписывает признание территориальной целостности и суверенитета России над всей ее территорией, включая Южные Курилы, что означает признание итогов Второй мировой войны. И только после этого, подчеркнул Лавров, станет возможным обсуждать "все остальное".
Проблема мирного договора
Российско-японские отношения омрачает отсутствие мирного договора, который страны так и не заключили после Второй мировой войны, и вопрос о принадлежности Южных Курил.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Российская сторона настаивает на том, что территории вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и это не подлежит пересмотру.
В 1956 году Советский Союз и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Однако последующие переговоры ни к чему не привели. Не исключено, что на позицию Токио повлияли США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу только двух курильских островов, то это скажется на возвращении ей Окинавы.
В ноябре прошлого года лидеры России и Японии провели встречу в Сингапуре. Тогда японский премьер Синдзо Абэ заявил, что стороны договорились ускорить переговоры на основе декларации 1956 года.
При этом российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.
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