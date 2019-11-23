Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре

"При всем уважении к секретарю кабинета министров, мы все-таки руководствуемся договоренностями, которые достигаются на высшем уровне — между президентом России и премьер-министром Японии . Они договорились продвигаться в обсуждении проблем, которые у нас остаются, на основе декларации 1956 года", — заявил Лавров.

Глава российского МИД напомнил, что документ предписывает признание территориальной целостности и суверенитета России над всей ее территорией, включая Южные Курилы , что означает признание итогов Второй мировой войны. И только после этого, подчеркнул Лавров, станет возможным обсуждать "все остальное".

Проблема мирного договора

Российско-японские отношения омрачает отсутствие мирного договора, который страны так и не заключили после Второй мировой войны, и вопрос о принадлежности Южных Курил.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Российская сторона настаивает на том, что территории вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и это не подлежит пересмотру.

В 1956 году Советский Союз и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Однако последующие переговоры ни к чему не привели. Не исключено, что на позицию Токио повлияли США , которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу только двух курильских островов, то это скажется на возвращении ей Окинавы

В ноябре прошлого года лидеры России и Японии провели встречу в Сингапуре. Тогда японский премьер Синдзо Абэ заявил, что стороны договорились ускорить переговоры на основе декларации 1956 года.