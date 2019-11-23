"Единая Россия" доказывает лидерство заботой о людях, заявил Путин

"Партия не раз проявляла волю, доказывала свою правоту, предлагала объединяющую повестку, в основе которой - свобода и благополучие человека, патриотизм, традиционные наши ценности, сильное гражданское общество и сильное государство", - сказал он.

"Главное в работе партии - быть вместе с людьми, досконально знать запросы людей, их нужды, проблемы, реагировать на них, причём делать незамедлительно, помогать, объяснять, защищать. Только так в ежедневном режиме общения с людьми вы подтвердите и будете укреплять свою состоятельность, делом, вниманием, заботой о гражданах будете доказывать своё лидерство", - заявил Путин.