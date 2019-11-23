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РИА Новости

"Единая Россия" доказывает лидерство заботой о людях, заявил Путин

14:24 23.11.2019 (обновлено: 14:46 23.11.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Единая Россия" может доказать своё лидерство заботой о людях, партия отстаивает традиционные ценности и поддержку сильного гражданского общества, заявил президент России Владимир Путин на съезде партии.
"Партия не раз проявляла волю, доказывала свою правоту, предлагала объединяющую повестку, в основе которой - свобода и благополучие человека, патриотизм, традиционные наши ценности, сильное гражданское общество и сильное государство", - сказал он.
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"Главное в работе партии - быть вместе с людьми, досконально знать запросы людей, их нужды, проблемы, реагировать на них, причём делать незамедлительно, помогать, объяснять, защищать. Только так в ежедневном режиме общения с людьми вы подтвердите и будете укреплять свою состоятельность, делом, вниманием, заботой о гражданах будете доказывать своё лидерство", - заявил Путин.
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Политика19-й съезд "Единой России"Единая РоссияВладимир ПутинРоссияОбщество
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