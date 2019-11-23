Глава СВР заявил о причастности США к политическому кризису в Боливии

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Директор СВР Сергей Нарышкин заявил о причастии США к политическому кризису в Боливии.
"Да, участвуют", - сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос, можно ли говорить о каком-то участии США к кризису в стране.
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Нарышкин убеждён, что ситуация в Боливии не скоро будет урегулирована.
"Качаться будет долго", - отметил директор СВР.
Он отметил, что американцам необходим кризис, чтобы "сместить политический вектор в" Боливии.
Эво Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют её отставки.
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