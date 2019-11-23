Косметолог объяснила, почему россиянки стареют быстрее азиаток

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Косметолог-дерматолог Натаэла Гришина прокомментировала Косметолог-дерматолог Натаэла Гришина прокомментировала РЕН ТВ слова китайского журналиста о старении женщин в России.

Она отметила, что у россиянок и азиаток различаются типы старения кожи. По словам эксперта, для женщин в России характерен деформационный тип, при котором контур лица перестает быть четким, а также появляются носогубные складки и общее выражение усталости. А в Азии преобладает мускульный тип старения, при котором овал лица сохраняется долгое время и не появляются морщины.

"Из-за двух разных типов старения, из-за разного питания и, соответственно, качества образа жизни и здоровья и есть такая разница", — заявила косметолог.