Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-23T16:52+0300
https://ria.ru/20191123/1561501984.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151641/69/1516416901_0:106:2000:1231_1036x0_80_0_0_3e0c8ccfcb48413613cdfd687596d659.jpg
РИА Новости

Косметолог объяснила, почему россиянки стареют быстрее азиаток

12:02 23.11.2019 (обновлено: 16:52 23.11.2019)
14406
© Depositphotos / piotr_marcinskiДевушка демонстрирует морщины на лбу
Девушка демонстрирует морщины на лбу
© Depositphotos / piotr_marcinski
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Косметолог-дерматолог Натаэла Гришина прокомментировала РЕН ТВ слова китайского журналиста о старении женщин в России.
Она отметила, что у россиянок и азиаток различаются типы старения кожи. По словам эксперта, для женщин в России характерен деформационный тип, при котором контур лица перестает быть четким, а также появляются носогубные складки и общее выражение усталости. А в Азии преобладает мускульный тип старения, при котором овал лица сохраняется долгое время и не появляются морщины.
"Из-за двух разных типов старения, из-за разного питания и, соответственно, качества образа жизни и здоровья и есть такая разница", — заявила косметолог.
Ранее журналист китайского портала Sohu написал, что россиянки "стареют быстрее" китаянок из-за того, что после свадьбы отдают много сил семье и не следят за своей внешностью так, как раньше. При этом самым важным фактором, как считает автор, является генетика.
Телеведущая Роза Сябитова
Вчера, 11:19
Сябитова раскритиковала журналиста за слова о старении россиянок
25366216
Обсудить 10
Натаэла ГришинаРоссияОбщество
Популярные комментарии
Даладно. Вы на азааток тех гляньте, им чуть боллее 30, а выглядят аки старухи. Кто кого пригружает сказками и зачем, не ясно
23 ноября, 12:11
CCicicipi
1810002
Слышь, китаец! Не нравится - не женись, своих, что ли мало, вечно цветущих? А мы уж как-нибудь...
23 ноября, 12:15
Von Stirliz
1520002
Рекомендуем
Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
Минтруд назвал условия досрочного выхода на пенсию при потере работы
Девушки во время праздника Ивана Купалы
Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок
Владимир Путин и Борис Ельцин
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
Международный суд в Гааге
Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге
Певица София Ротару
Вассерман прокомментировал планы Ротару выступить в России
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время пресс-конференции в Токио, Япония. 6 ноября 2017
Устали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг
Крымский мост в Москве
Врач рассказал, чем опасна "марсианская" погода в Москве
Местность в Иркутской области в окрестностях Тулуна
Мэр Тулуна попал в ДТП, погибла его жена
Вид на набережную в Крыму
Украинская община прокомментировала стратегию Киева по Крыму
Приготовление кофе
Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце
Танкер Делфи под флагом Молдавии на мели у побережья Одессы
Авария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море
Актриса Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым перед началом церемонии открытия 35-го ММКФ
Директор Заворотнюк ответила на сообщения о пустом аккаунте Чернышева
Телеведущая Роза Сябитова
Сябитова раскритиковала журналиста за слова о старении россиянок
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Даунинг-стрит в Лондоне
Джонсон сравнил влияние России на Brexit с Бермудским треугольником
Собака в кинологическом центре Нацполиции
Украинский чиновник протащил по дороге привязанную к машине собаку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:36В Колумбии прошел третий день "кастрюльных протестов"
00:20В Королеве ликвидировали открытое горение в доме
23:59В подмосковном Королеве загорелся трехэтажный жилой дом
23:54Пожар на газопроводе в Нальчике потушили
23:32Пушков ответил на заявление директора Ротару о ее "травле"
23:19Госдеп призвал Facebook и Twitter заблокировать аккаунты властей Ирана
23:15В Петербурге задержали водителя, стрелявшего из окна автомобиля
23:07Московский метрополитен запустил опрос о работе МЦД
23:02Врач назвала десять продуктов, которые могут заменить лекарства
22:51В Иране задержали около 180 лидеров беспорядков, сообщили СМИ
22:47В Курске восстановили теплоснабжение после аварии
22:42Партия Моралеса намерена защитить его от уголовного преследования
22:41Эксперты по итогам съезда назвали главные изменения "Единой России"
22:28В США считают, что Дамаск не готов защитить месторождения нефти от ИГ*
22:23Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией
22:21В Кабардино-Балкарии после ДТП произошел пожар на газопроводе
22:09Россия и Турция провели совместное патрулирование в провинции Хасеке
22:08Украина и МВФ договорились по новой программе кредитования
22:04В Египте считают давление США из-за Сy-35 нарушением норм дипломатии
21:38Боливийский сенат аннулировал победу Моралеса на выборах
Лента новостейМолния