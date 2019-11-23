Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-23T11:54+0300
https://ria.ru/20191123/1561501842.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155787/11/1557871173_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_715de700462f431e208de5e6ad772f64.jpg
РИА Новости

Благоустройство комплекса на Поклонной горе завершится в декабре

11:54 23.11.2019
436
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкCалют на Поклонной горе
Cалют на Поклонной горе
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Cалют на Поклонной горе. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Работы по благоустройству территории мемориального комплекса на Поклонной горе завершатся в конце декабря, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
В субботу Бирюков осмотрел ход работ по благоустройству территории мемориального комплекса на Поклонной горе.
В преддверии 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне здесь ведутся работы по благоустройству и подготовке к торжественным мероприятиям памятников воинской славы и мемориальных комплексов.
"Работы были выполнены в кратчайшие сроки, 15 сентября строители комплекса городского хозяйства зашли на этот объект, и сегодня, меньше, чем за 2,5 месяца, мы видим, что почти выполнены все мероприятия, которые были намечены", - сказал Бирюков.
Он отметил, что работы планируется закончить до конца декабря.
"Мы планируем, что до конца декабря полностью вся Поклонная гора, весь комплекс этого великого памятника будет отредактирован и приведен в порядок", - сказал он.
По его словам, чтобы выполнить работы в такой кратчайший срок необходимо было привлечь многих специалистов: проектировщиков, дизайнеров, чтобы сохранить исторические элементы.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
22 ноября, 14:39
Мероприятия к 75-летию Победы должны идти "от сердца", считает Матвиенко
"Около тысячи человек в круглосуточном режиме работали на этом объекте, примерно 150 единиц различной строительной техники в ежедневном режиме тоже работали на этом объекте", - сказал Бирюков.
"День Победы, 75-летие мы будем уже праздновать на этом красивом месте, в обновленном состоянии", - добавил он.
Работы по благоустройству проводятся на центральной аллее и "площади Стелы" у "Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 годов" в межсезонный период, когда туристический поток относительно невысок. Главная задача благоустройства - воссоздать облик оригинальной композиции и художественного образа парка. Рисунок мощения и типоразмер плит подобраны на основании анализа и максимально соответствуют первоначальному виду.
Парк Победы – один из крупнейших мемориальных комплексов России и мира, его общая площадь 135 гектар. Он был открыт 9 мая 1995 года - в пятидесятую годовщину Победы.
Памятник героям Великой Отечественной войны в селе Спасские Мурзы
20 ноября, 13:17
В Мордовии отреставрируют обшитый сайдингом памятник героям войны
210001
Обсудить 1
Петр БирюковМоскваРоссияОбщество
Рекомендуем
Владимир Путин и Борис Ельцин
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
Приготовление кофе
Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время пресс-конференции в Токио, Япония. 6 ноября 2017
Устали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг
Президент РФ Владимир Путин
Путин потребовал без сбоев индексировать денежное довольствие военных
Певица София Ротару
Вассерман прокомментировал планы Ротару выступить в России
Девушки во время праздника Ивана Купалы
Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок
Местность в Иркутской области в окрестностях Тулуна
Мэр Тулуна попал в ДТП, погибла его жена
Певица Светлана Лобода
Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна
Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
Минтруд назвал условия досрочного выхода на пенсию при потере работы
Танкер Делфи под флагом Молдавии на мели у побережья Одессы
Авария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море
Заграничный паспорт гражданина Украины
Киевский бизнесмен рассказал о последствиях бегства украинцев за рубеж
Невесту раскритиковали за кроссовки за тысячу долларов
"Худшее, что я видел в жизни". Невесту высмеяли из-за свадебной обуви
Стоп-кадр видео из аккаунта cats_of_instagram
Пользователей Сети рассмешил котенок, исполнивший "лунную походку"
Международный суд в Гааге
Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге
Певица София Ротару
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:36В Колумбии прошел третий день "кастрюльных протестов"
00:20В Королеве ликвидировали открытое горение в доме
23:59В подмосковном Королеве загорелся трехэтажный жилой дом
23:54Пожар на газопроводе в Нальчике потушили
23:32Пушков ответил на заявление директора Ротару о ее "травле"
23:19Госдеп призвал Facebook и Twitter заблокировать аккаунты властей Ирана
23:15В Петербурге задержали водителя, стрелявшего из окна автомобиля
23:07Московский метрополитен запустил опрос о работе МЦД
23:02Врач назвала десять продуктов, которые могут заменить лекарства
22:51В Иране задержали около 180 лидеров беспорядков, сообщили СМИ
22:47В Курске восстановили теплоснабжение после аварии
22:42Партия Моралеса намерена защитить его от уголовного преследования
22:41Эксперты по итогам съезда назвали главные изменения "Единой России"
22:28В США считают, что Дамаск не готов защитить месторождения нефти от ИГ*
22:23Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией
22:21В Кабардино-Балкарии после ДТП произошел пожар на газопроводе
22:09Россия и Турция провели совместное патрулирование в провинции Хасеке
22:08Украина и МВФ договорились по новой программе кредитования
22:04В Египте считают давление США из-за Сy-35 нарушением норм дипломатии
21:38Боливийский сенат аннулировал победу Моралеса на выборах
Лента новостейМолния