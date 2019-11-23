Благоустройство комплекса на Поклонной горе завершится в декабре

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Работы по благоустройству территории мемориального комплекса на Поклонной горе завершатся в конце декабря, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Работы по благоустройству территории мемориального комплекса на Поклонной горе завершатся в конце декабря, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

В субботу Бирюков осмотрел ход работ по благоустройству территории мемориального комплекса на Поклонной горе.

В преддверии 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне здесь ведутся работы по благоустройству и подготовке к торжественным мероприятиям памятников воинской славы и мемориальных комплексов.

"Работы были выполнены в кратчайшие сроки, 15 сентября строители комплекса городского хозяйства зашли на этот объект, и сегодня, меньше, чем за 2,5 месяца, мы видим, что почти выполнены все мероприятия, которые были намечены", - сказал Бирюков.

Он отметил, что работы планируется закончить до конца декабря.

"Мы планируем, что до конца декабря полностью вся Поклонная гора, весь комплекс этого великого памятника будет отредактирован и приведен в порядок", - сказал он.

По его словам, чтобы выполнить работы в такой кратчайший срок необходимо было привлечь многих специалистов: проектировщиков, дизайнеров, чтобы сохранить исторические элементы.

"Около тысячи человек в круглосуточном режиме работали на этом объекте, примерно 150 единиц различной строительной техники в ежедневном режиме тоже работали на этом объекте", - сказал Бирюков.

"День Победы, 75-летие мы будем уже праздновать на этом красивом месте, в обновленном состоянии", - добавил он.

Работы по благоустройству проводятся на центральной аллее и "площади Стелы" у "Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 годов" в межсезонный период, когда туристический поток относительно невысок. Главная задача благоустройства - воссоздать облик оригинальной композиции и художественного образа парка. Рисунок мощения и типоразмер плит подобраны на основании анализа и максимально соответствуют первоначальному виду.