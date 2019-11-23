Главы МИД G20 подчеркнули необходимость реформы ВТО

В городе Нагоя 22-23 ноября состоялась встреча глав МИД "Группы двадцати". Российскую делегацию возглавил Сергей Лавров. Япония завершила свое председательство в "двадцатке". Мероприятия в рамках G20 в 2020 году пройдут в Саудовской Аравии. Саммит "Группы двадцати" запланирован на ноябрь следующего года в Эр-Рияде.

"В ходе открытого и конструктивного диалога многими подчеркивалась необходимость укрепления многосторонности в мировых делах, придания импульса реформе Всемирной торговой организации (ВТО), противодействия протекционизму и односторонним ограничительным мерам в торговле. Была выражена широкая поддержка укреплению ресурсной базы МВФ и расширению участия развивающихся стран в капитале и руководящих органах Фонда", - говорится в комментарии по итогам саммита, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что на встрече глав МИД G20 особое внимание также было уделено возможностям современной многосторонней дипломатии в восстановлении доверия в межгосударственных отношениях, подтверждении верховенства универсальных норм международного права и укреплении системы глобального экономического управления.

"Состоялся предметный обмен мнениями по трем актуальным темам текущей "двадцаточной" повестки дня: продвижения свободной торговли и глобального управления; осуществления Целей устойчивого развития и оказания содействия Африке", - добавили в МИД РФ.