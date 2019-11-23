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РИА Новости

Главы МИД G20 подчеркнули необходимость реформы ВТО

11:12 23.11.2019 (обновлено: 11:28 23.11.2019)
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© РИА Новости / Александр ЩербакСовместное фотографирование глав делегаций совета министров стран G20. 23 ноября 2019
Совместное фотографирование глав делегаций совета министров стран G20. 23 ноября 2019
© РИА Новости / Александр Щербак
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. На встрече министров иностранных дел "Группы двадцати" (G20) в японском городе Нагоя страны подчеркнули необходимость придания импульса реформе Всемирной торговой организации (ВТО) и противодействия односторонним ограничительным мерам в торговле, сообщили в МИД РФ.
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В городе Нагоя 22-23 ноября состоялась встреча глав МИД "Группы двадцати". Российскую делегацию возглавил Сергей Лавров. Япония завершила свое председательство в "двадцатке". Мероприятия в рамках G20 в 2020 году пройдут в Саудовской Аравии. Саммит "Группы двадцати" запланирован на ноябрь следующего года в Эр-Рияде.
"В ходе открытого и конструктивного диалога многими подчеркивалась необходимость укрепления многосторонности в мировых делах, придания импульса реформе Всемирной торговой организации (ВТО), противодействия протекционизму и односторонним ограничительным мерам в торговле. Была выражена широкая поддержка укреплению ресурсной базы МВФ и расширению участия развивающихся стран в капитале и руководящих органах Фонда", - говорится в комментарии по итогам саммита, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В нем отмечается, что на встрече глав МИД G20 особое внимание также было уделено возможностям современной многосторонней дипломатии в восстановлении доверия в межгосударственных отношениях, подтверждении верховенства универсальных норм международного права и укреплении системы глобального экономического управления.
"Состоялся предметный обмен мнениями по трем актуальным темам текущей "двадцаточной" повестки дня: продвижения свободной торговли и глобального управления; осуществления Целей устойчивого развития и оказания содействия Африке", - добавили в МИД РФ.
В ведомстве подчеркнули, что российская сторона отметила важность сохранения центральной роли ООН в регулировании межгосударственных процессов, их выстраивания исключительно на принципах Устава ООН и общепризнанных международно-правовых норм.
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Сергей ЛавровВсемирная торговая организацияБольшая двадцаткаЯпонияВ мире
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