Алла Бут приехала на последнее перед отъездом свидание с мужем

МЭРИОН (Иллинойс, США), 23 ноя – РИА Новости. Алла Бут , жена россиянина Виктора Бута , отбывающего 25-летний срок в федеральной тюрьме США, вернулась из Нью-Йорка в городок Мэрион в американском штате Иллинойс , где расположена тюрьма, на последние свидания с мужем перед отъездом в Россию.

Жена и дочь россиянина провели в Мэрионе около двух месяцев, регулярно навещая Бута в тюрьме по выходным дням, когда разрешены свидания в общем порядке, и, в течение первого месяца, еще и по будням по специальному разрешению, которое им помогло получить посольство РФ в Вашингтоне. В середине ноября женщины вернулись в Нью-Йорк, чтобы встретиться с американскими адвокатами россиянина и подготовиться к отъезду домой, который назначен на 1 декабря.

"Когда я отсюда уезжала десять дней назад, я уезжала насовсем. Я прощалась с Виктором, зная, что это последняя встреча, и что впереди могут быть годы до следующей", - сказала РИА Новости Алла Бут.

Жена и дочь Виктора Бута год ждали выдачи виз американским посольством в Москве, и вместо обычных многократных трехлетних виз, которые США выдают россиянам, получили только однократные, действительные для въезда в Америку в течение только двух месяцев.

"Сначала США нам вообще отказали в визах в связи с тем, что Виктор, якобы, связан с терроризмом, а потом отменили это решение после обращения МИД РФ в госдеп США, и выдали нам эти "короткие" визы. Так что совершенно неизвестно, когда мы опять сможем приехать сюда и увидеть Виктора, не говоря уже о том, что средства на такую поездку еще надо найти", - сказала агентству Бут.

"Когда мы прощались, Виктор говорил, что мы с ним все решили правильно, что не надо рваться сюда опять на последние субботу и воскресенье перед отъездом, что мы сильные люди и выдержим это испытание. Но я видела, как ему тяжело, и мне самой было не легче. Я уезжала с тяжелым сердцем", - рассказала жена россиянина, добавив, что когда неожиданно появилась возможность приехать в Мэрион и увидеться с мужем еще два раза, в субботу и воскресенье 23 и 24 ноября, она, не раздумывая, решила ехать, несмотря даже на то, что на авиабилет пришлось потратить последние деньги.

В Мэрион, находящийся в южной части штата Иллинойс вблизи границ этого штата с соседними Миссури и Теннесси, сложно добраться из Нью-Йорка самолетом, потому что "Большая авиация" летает только до крупных городов, находящихся в 200 – 400 километрах от Мэриона, пояснила она.

"Есть рейсы "малой авиации" из этих городов, летающие на маленький аэродром Мэриона, но они летают не так часто, и билеты на них надо заказывать задолго до поездки, не говоря уже о дополнительных расходах", - сказала Алла Бут.

"Добраться от большого аэропорта до Мэриона можно только на машине, с общественным транспортом в американской глубинке вообще большая проблема", - рассказала она, добавив, что один из российских друзей семьи Бут ехал в Мэрион в этот уикенд, и она вместе с ним прилетела из Нью-Йорка в город Нэшвилл в штате Теннесси, а оттуда на прокатной машине они добрались до Мэриона.

"И вот я снова здесь, в той же гостинице, в которой прожила столько времени, и опять волнуюсь перед визитом к Виктору, как в первый раз, когда мы тут оказались в середине сентября, только что приехав из Москвы", - сказала Бут.

"В Москве сейчас уже суббота, а здесь еще поздний вечер пятницы, и когда мы завтра, а для россиян сегодня, увидимся с Виктором, в Москве будет уже вторая половина дня. Эти два дня будут действительно днями последних визитов, потому что мы с дочерью улетаем в Москву 1 декабря", - подчеркнула она.

Алла сообщила, что утром этого дня, 22 ноября по американскому времени и вечером по московскому, она написала в своем аккаунте в Facebook, что снова едет в Мэрион.

"Я получила огромное количество откликов от знакомых и незнакомых людей. Нам с Виктором желают счастья и скорой встречи в Москве. Спасибо всем вам за добрые слова поддержки, они нам сейчас очень нужны", - добавила она.

Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".