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РИА Новости

В Крыму прокомментировали стратегию Киева по "возвращению" полуострова

10:33 23.11.2019 (обновлено: 14:15 23.11.2019)
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© РИА Новости / Владислав СергиенкоСтелла "Крым - край Партизанской славы" возле пункта пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
Стелла Крым - край Партизанской славы возле пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя — РИА Новости. Стратегии, способной вернуть Крым обратно в состав Украины, нет, разработка подобных планов — напрасная трата времени и сил, заявил глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель.
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Ранее руководитель "представительства" президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что команда Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" полуострова. Отмечалось, что для "возвращения" Крыма создана специальная рабочая группа, которая будет разрабатывать политические и дипломатические пути реализации этого плана. В частности, Киев планирует наработать концепцию "переходного правосудия" для Крыма и Донбасса.
"Более 20 лет Киев тщетно пытался провести украинизацию Крыма, многие годы пытался вытравить в крымчанах стремление вернуться к себе на родину, в Россию, и уж теперь, когда мечта крымчан сбылась, ни одна даже самая хорошая стратегия не сможет крымчан вернуть в состав Украины. Все это напрасная трата времени и сил", — сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, результаты референдума для всего мирового сообщества очевидны, в том числе и для стран, участвующих в санкционной политике Киева.

"Не следует тратить свой потенциал впустую. Киеву необходима стратегия добрососедства с Россией в интересах своих же граждан", — подчеркнул Гемпель.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014-го. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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