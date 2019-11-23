В Крыму прокомментировали стратегию Киева по "возвращению" полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя — РИА Новости. Стратегии, способной вернуть Стратегии, способной вернуть Крым обратно в состав Украины, нет, разработка подобных планов — напрасная трата времени и сил, заявил глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель

Ранее руководитель "представительства" президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что команда Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" полуострова. Отмечалось, что для "возвращения" Крыма создана специальная рабочая группа, которая будет разрабатывать политические и дипломатические пути реализации этого плана. В частности, Киев планирует наработать концепцию "переходного правосудия" для Крыма и Донбасса.

"Более 20 лет Киев тщетно пытался провести украинизацию Крыма, многие годы пытался вытравить в крымчанах стремление вернуться к себе на родину, в Россию, и уж теперь, когда мечта крымчан сбылась, ни одна даже самая хорошая стратегия не сможет крымчан вернуть в состав Украины. Все это напрасная трата времени и сил", — сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, результаты референдума для всего мирового сообщества очевидны, в том числе и для стран, участвующих в санкционной политике Киева.

"Не следует тратить свой потенциал впустую. Киеву необходима стратегия добрососедства с Россией в интересах своих же граждан", — подчеркнул Гемпель.