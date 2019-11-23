Джонсон сравнил влияние России на Brexit с бермудским треугольником

В ходе дебатов политик заявил, что реальных доказательств вмешательства России в голосование по Brexit не существует.

"Вся эта идея о том, что кто-то повлиял на решение миллионов людей, сравнима с теорией о бермудском треугольнике", - отметил Джонсон.

Ранее члены комитета по разведке и безопасности палаты общин подготовили доклад о якобы имевших место попытках вмешательства России в референдум по Brexit 2016 года и выборы 2017 года.Текст 50-страничного документа был передан в канцелярию премьера еще 17 октября, однако, по словам бывшего генпрокурора Доминика Грива, Борис Джонсон препятствовал его публикации.