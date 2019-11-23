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РИА Новости

Джонсон сравнил влияние России на Brexit с бермудским треугольником

09:56 23.11.2019
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© REUTERS / Toby MelvilleПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Даунинг-стрит в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Даунинг-стрит в Лондоне
© REUTERS / Toby Melville
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг предположения о том, что Россия пыталась повлиять на результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС, сообщает Sky News.
В ходе дебатов политик заявил, что реальных доказательств вмешательства России в голосование по Brexit не существует.
"Вся эта идея о том, что кто-то повлиял на решение миллионов людей, сравнима с теорией о бермудском треугольнике", - отметил Джонсон.
Ранее члены комитета по разведке и безопасности палаты общин подготовили доклад о якобы имевших место попытках вмешательства России в референдум по Brexit 2016 года и выборы 2017 года.Текст 50-страничного документа был передан в канцелярию премьера еще 17 октября, однако, по словам бывшего генпрокурора Доминика Грива, Борис Джонсон препятствовал его публикации.
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