Правительство одобрило перераспределение субсидий на места в школах

"Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.

Проектом распоряжения предусматривается принять в новой редакции распределение субсидий на создание новых мест в школах на 2019 и 2020 годы и дополнительных мест в детских садах на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Так, планируется увеличить в 2019 году субсидии на создание новых мест в школах для Новосибирской области, Чувашии и Ямало-Ненецкого автономного округа, при этом сократив объем субсидий в 2020 году.

Кроме того, для Ленинградской, Омской и Ярославской областей объем субсидии уменьшается в 2019 году, но увеличивается в 2020 году на соответствующие суммы. "В результате перераспределения суммарный объем субсидий на 2019 год увеличивается на 132,5 миллиона рублей, а на 2020 год - уменьшается на 132,5 миллиона рублей", - поясняется в сообщении.

Предлагается также уменьшить объем субсидий на создание дополнительных мест в детсадах для Ярославской области в 2019 году на 132,5 миллиона рублей с соответствующим увеличением в 2020 году.

Кабмин принял проекты распоряжений по двум аналогичным вопросам.

Уточняется, что в Минпросвещения России поступили обращения об уменьшении на 324,2 миллиона рублей трансферта из Чувашии, Камчатского края, Магаданской и Нижегородской областей на 2019 год. "Высвободившиеся средства предлагается перераспределить между бюджетами четырех субъектов РФ (республика Хакасия, Белгородская, Воронежская и Челябинская области)", - поясняется в сообщении.