Правительство ратифицировало договор с Анголой об исследовании космоса

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Правительство РФ ратифицировало соглашение с Анголой о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, сообщается на сайте кабмина.
Межправительственное соглашение было подписано 4 апреля в Москве в рамках визита президента Анголы.
"Одобрить проект федерального закона "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Ангола о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Руководить деятельностью в рамках соглашения и координировать ее будут "Роскосмос" и Минкомсвязь России совместно с министерством высшего образования, науки и техники Анголы при координирующей роли первого.
Соглашение призвано придать импульс сотрудничеству в таких областях, как спутниковая навигация, исследование космического пространства, астрофизические исследования и изучение планет, дистанционное зондирование Земли из космоса, космическое материаловедение, космическая медицина и биология, космическая связь, спутниковое теле- и радиовещание и использование связанных с ними информационных технологий и услуг, космическая геодезия и метеорология, предоставление и использование услуг по запускам, пилотируемые космические полеты, а также подготовка и переподготовка специалистов, задействованных в космической деятельности, перечислило правительство.
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