Правительство ратифицировало договор с Анголой об исследовании космоса

"Одобрить проект федерального закона "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Ангола о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Соглашение призвано придать импульс сотрудничеству в таких областях, как спутниковая навигация, исследование космического пространства, астрофизические исследования и изучение планет, дистанционное зондирование Земли из космоса, космическое материаловедение, космическая медицина и биология, космическая связь, спутниковое теле- и радиовещание и использование связанных с ними информационных технологий и услуг, космическая геодезия и метеорология, предоставление и использование услуг по запускам, пилотируемые космические полеты, а также подготовка и переподготовка специалистов, задействованных в космической деятельности, перечислило правительство.