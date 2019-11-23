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РИА Новости

В авиакомпаниях рассказали об отношении к транспортировке животных

08:26 23.11.2019
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкКот Виктор
Кот Виктор
© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Соблюдая правила транспортировки животных, можно отправиться в полет не только с крупногабаритным котом, но и со львом или трубкозубом. Сервис Туту.ру провел опрос на эту тему нескольких авиакомпаний и рассказал его результаты РИА Новости.
Транспортировка животных должна быть заранее согласована с авиакомпанией. У всех авиаперевозчиков действуют свои правила, но зачастую они похожи. Обычно допускается провоз не более 2 животных в кабине самолета. Крупных животных по правилам безопасности в салон брать нельзя, поэтому они путешествуют в специальном отсеке, где создаются все необходимые условия для комфортного перелета. Часто животным там даже спокойнее, чем в шумном и многолюдном пространстве салона, так как там нет отвлекающих и раздражающих звуков, запахов и суеты.
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Крокодилы и мартышки

Представитель авиакомпании "Уральские авиалинии" сообщил, что перевозка диких животных не редкость. На бортах компании путешествовали тигрята, мартышки, медведи, крокодилы, кенгуру и другие животные.
"В 2016 году "Уральскими авиалиниями" воспользовались для транспортировки годовалой львицы Лолы. Спасённая зоозащитниками из частного зоопарка, молодая хищница отправилась в свой новый дом - крымский сафари-парк "Тайган" из Екатеринбурга. Для перевозки львицы был предоставлен самолет, оборудованный отапливаемым и вентилируемым багажным отделением, чтобы обеспечить безопасный и комфортный перелет", - вспомнил представитель авиакомпании.
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"Две тысячи семнадцатый год запомнился тем, что на нашем рейсе совершило путешествие редкое животное - африканский трубкозуб из Екатеринбургского зоопарка. Он отправился в зоопарк чешского города Оломоуц. Для столь важного пассажира авиакомпания подготовила самолет, в котором можно было организовать обогрев и вентиляцию в багажном отсеке. Во время перелета температуру в помещении поддерживали около +20 градусов, чтобы животному было тепло и комфортно", - продолжил свой рассказ собеседник.
Он также сообщил, как в 2007 году после перевозки сразу четырёх африканских львов из крымского парка "Тайган" в Парк львов Приморского сафари-парка, дирекция питомника в благодарность за организацию путешествия столь необычных пассажиров решила назвать одного из животных именем Урал.
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Авиакомпания для тигров

На самолетах "России" на протяжении последних трех лет летают тигры, так как авиакомпания является партнером дальневосточного Центра "Амурский тигр".
"В рамках программы сохранения генетического разнообразия мы перевозим диких кошек с Дальнего Востока в зоопарки и заказники России. На новое место жительства отправляются те животные, которые по каким-то причинам не могут жить в дикой природе", - пояснил сотрудник перевозчика.
"При транспортировке тигр летит в специальной клетке в отапливаемом багажнике. Клетку везем сперва в сложенном виде, затем раскладываем, помещаем туда тигра и летим в Москву. Здесь стыковка, а дальше – рейс к месту нового жительства тигра. В ближайшее время у нас планируется еще новый рейс с полосатым пассажиром в Дубай", - прокомментировал ситуацию он.
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Биологическое воздушное разнообразие

Глава представительства авиакомпании Finnair в России Мария Ануфриева отметила, что их компания перевозит грызунов, в том числе морских свинок, пресмыкающихся, водных животных, рыб, насекомых и птиц, поэтому зоологи и биологи часто выбирают именно Finnair. Конечно, такие животные (кроме собак, кошек и грызунов) путешествуют только в утепленных багажных отделениях самолета.
"Кроме того, мы разрешаем брать с собой собак с укороченной мордой (брахицефалов). Из-за особенностей строения черепа у них бывают проблемы с дыханием, поэтому от них отказываются многие авиаперевозчики. Приходится тщательно следить за соблюдением температурного режима, уровнем влажности и вентиляции в отсеке, где летят животные, поэтому своего мопса, французского бульдога, боксера, пекинеса и других представителей брахицефальных пород можно спокойно взять с собой в путешествие. Например, наш пилот Риика Кайпайнен часто путешествует в качестве пассажира Finnair со своей собакой - чихуахуа Майей", - рассказала собеседник.
Ануфриева обратила внимание, что по правилам перевозки в кабине самолета можно лететь с небольшой собакой, кошкой или грызуном - не более 8 килограмм вместе с переноской. Животное должно находиться в специальной жесткой переноске в течение всего полета, и доставать его оттуда нельзя по правилам безопасности. Переноска должна находиться под сидением впереди стоящего кресла. Причем животное должно иметь возможность стоять в перевозке и двигаться.
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Щенячий плацкарт

Представитель авиакомпании Utair сообщил, что за 2018 год пассажиры авиакомпании перевезли в салоне более 12 тысяч кошек и собак, в багажном отделении порядка 1,5 тысячи домашних питомцев.
Авиакомпания допускает в салон кошек и собак общим весом 10 килограмм вместе с мягкой переноской. При этом взять на борт можно, например, двух щенков или трех котят в одну переноску, если общий вес не превышает дозволенного.
Работники всех авиаперевозчиков напоминают, что отправляясь в путешествие со своими любимцами, стоит обязательно ознакомиться с требованиями, изучить ветеринарные правила и требования той страны, куда вы въезжаете, подготовить все документы и сообщить авиакомпании, что вы собираетесь лететь с животным.
У него просто кость пушистая
13 ноября, 13:56
У него просто кость пушистая
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Россия (авиакомпания)Уральские авиалинииЮТэйрРоссияFinnairОбщество
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