Лавров встретится с замгоссекретаря США на полях встречи G20 в Японии

"В графике Лаврова - встреча на полях СМИД "двадцатки" в Японии с Салливаном", - сказали в делегации.

Кандидатура Салливана на пост посла в России уже прошла все утверждение на уровне профильного комитета сената. Далее последует рассмотрение полным составом сената, после чего указ о его назначении должен подписать президент США Дональд Трамп. Подконтрольный республиканцам сенат поддерживает выдвиженцев Трампа на разные посты, и кандидатура Салливана вряд ли встретит противодействие.