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РИА Новости

Лавров встретится с замгоссекретаря США на полях встречи G20 в Японии

05:56 23.11.2019 (обновлено: 06:00 23.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Малайзии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Малайзии
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
НАГОЯ (Япония), 23 ноя – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретится с замгоссекретаря США и кандидатом на пост американского посла в Москве Джоном Салливаном на полях министерской встречи G20 в японской Нагое, сообщили журналистам в российской делегации.
"В графике Лаврова - встреча на полях СМИД "двадцатки" в Японии с Салливаном", - сказали в делегации.
Кандидатура Салливана на пост посла в России уже прошла все утверждение на уровне профильного комитета сената. Далее последует рассмотрение полным составом сената, после чего указ о его назначении должен подписать президент США Дональд Трамп. Подконтрольный республиканцам сенат поддерживает выдвиженцев Трампа на разные посты, и кандидатура Салливана вряд ли встретит противодействие.
Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов
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Джон СалливанСергей ЛавровБольшая двадцаткаЯпонияРоссияСШАСаммит G20В мире
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