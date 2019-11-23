Лавров встретится с замгоссекретаря США на полях встречи G20 в Японии

НАГОЯ (Япония), 23 ноя – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретится с замгоссекретаря США и кандидатом на пост американского посла в Москве Джоном Салливаном на полях министерской встречи G20 в японской Нагое, сообщили журналистам в российской делегации.
"В графике Лаврова - встреча на полях СМИД "двадцатки" в Японии с Салливаном", - сказали в делегации.
Кандидатура Салливана на пост посла в России уже прошла все утверждение на уровне профильного комитета сената. Далее последует рассмотрение полным составом сената, после чего указ о его назначении должен подписать президент США Дональд Трамп. Подконтрольный республиканцам сенат поддерживает выдвиженцев Трампа на разные посты, и кандидатура Салливана вряд ли встретит противодействие.