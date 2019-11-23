Астрономы оценили опасность астероида, приближающегося к Земле

Ранее стало известно, что система контроля космического пространства "Роскосмоса" обнаружила два астероида, которые сближаются с нашей планетой. При этом размер одного из небесных тел сопоставим с Челябинским метеоритом - его поперечный диаметр равен 10-15 метрам.