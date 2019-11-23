Астрономы оценили опасность астероида, приближающегося к Земле

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Обнаруженный специалистами Роскосмоса астероид, который приближается к Земле и сравним по размерам с челябинским метеоритом, серьезной опасности для планеты не представляет. Об этом РБК заявил астрофизик, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник НИИЯФ МГУ Александр Панов.
Аналогичной точки зрения придерживается заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.
Специалист прокомментировал RT ситуацию и отметил, что обнаруженный астероид - "даже не песчинка, а какая-то молекула". Вибе полагает, что объект заметят только избранные наблюдатели.
Ранее стало известно, что система контроля космического пространства "Роскосмоса" обнаружила два астероида, которые сближаются с нашей планетой. При этом размер одного из небесных тел сопоставим с Челябинским метеоритом - его поперечный диаметр равен 10-15 метрам.
Объект обнаружили 6 ноября при мониторинге на оптико-электронном комплексе ЭОП-2-1.
По данным системы контроля, космическое тело находится на гелиоцентрической орбите. Период обращения — 2,89 года. Минимальное расстояние до Земли — более 139 тысяч километров.
Челябинский метеорит вошел в атмосферу Земли 15 февраля 2013 года. Он взорвался в небе над Челябинской областью, яркую вспышку в небе видели жители соседних Свердловской области и Казахстана. Самая крупная часть метеорита упала в озеро Чебаркуль. Ударная волна была настолько мощной, что выбила стекла в нескольких тысячах домов.