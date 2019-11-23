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РИА Новости

Киевский бизнесмен рассказал о последствиях бегства украинцев за рубеж

03:23 23.11.2019
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© РИА НовостиЗаграничный паспорт гражданина Украины
Заграничный паспорт гражданина Украины
© РИА Новости
Заграничный паспорт гражданина Украины . Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Массовый выезд украинцев за границу страшнее коррупции. С таким заявлением в эфире YouTube-канала "Vласть vs Vлащенко" заявил киевский девелопер-миллионер Александр Меламуд.
Бизнесмен отметил, Украину покидают специалисты и наиболее активные люди, которые могли бы строить государство. Аргумент о том, что украинцы присылают домой миллиарды долларов, Меламуд назвал смешным, поскольку эти деньги лишь помогают поддерживать экономику.
Бизнесмен также обратил внимание на то, что переехавшие с Украины в другие страны граждане начинают привыкать к жизни в том государстве, где они работают, затем они перевозят туда и свои семь.
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Ежегодно на сезонные работы за рубеж отправляются около девяти миллионов украинцев. В последние годы этот показатель значительно вырос и продолжает увеличиваться. Такая ситуация существенно вредит экономической ситуации в самой Украине.
По данным Евростата, чаще всего украинцы выбирают для заработков Польшу. По словам украинских мигрантов, местные зарплаты кажутся им "космическими", хотя в сопоставлении с местными ценами едва позволяют сводить концы с концами. Как рассказывают "заробитчане", в Польше к ним относятся как к "дешевой рабочей силе", а условия труда в стране "просто ужасные". Поляки же в многочисленных опросах жалуются на незнание украинцами польского языка и конкуренцию за рабочие места.
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Александр МеламудСитуация на УкраинеЕвростатПольшаУкраинаВ мире
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