Киевский бизнесмен рассказал о последствиях бегства украинцев за рубеж

Бизнесмен отметил, Украину покидают специалисты и наиболее активные люди, которые могли бы строить государство. Аргумент о том, что украинцы присылают домой миллиарды долларов, Меламуд назвал смешным, поскольку эти деньги лишь помогают поддерживать экономику.

Бизнесмен также обратил внимание на то, что переехавшие с Украины в другие страны граждане начинают привыкать к жизни в том государстве, где они работают, затем они перевозят туда и свои семь.

Ежегодно на сезонные работы за рубеж отправляются около девяти миллионов украинцев. В последние годы этот показатель значительно вырос и продолжает увеличиваться. Такая ситуация существенно вредит экономической ситуации в самой Украине.