Эксперт: запрет политрекламы в Twitter повлияет на агитацию в США

ВАШИНГТОН, 23 ноя – РИА Новости. Запрет политической рекламы в Запрет политической рекламы в Twitter , который вступил в силу с пятницы, окажет большой эффект на предвыборную кампанию в США , считает профессор политологии Моника Макдермотт из Фордемского университета в штате Нью-Йорк.

"Думаю, что это будет иметь большой эффект (на предвыборную кампанию), потому что Twitter был важным ресурсом при проведении кампаний. Социальные сети в целом очень ценный ресурс в сборе средств и контактах с избирателями. Поэтому невозможность проводить политическую рекламу в Twitter затруднит это", - заявила Макдермотт журналистам.

По ее словам, политикам придется переключаться на другие соцсети.

Вместе с тем она отказалась давать какие-либо прогнозы на выборы, отметив, что текущие соцопросы показывают настроения людей лишь на данный момент, когда до выборов еще почти год. Профессор привела пример опросов в ходе предвыборных кампаний на ранних этапах перед выборами начиная с 2004 года. Почти во всех случаях были зафиксированы какие-либо неожиданные результаты, в частности в случае с Дональдом Трампом, который в самом начале предвыборной кампании не входил в число фаворитов среди кандидатов-республиканцев.

С пятницы в сети Twitter действует запрет на политическую рекламу. Как указала компания, под определение политического контента попадает "контент, который ссылается на кандидата, политическую партию, избранного или назначенного государственного служащего, выборы, референдум, избирательный бюллетень, законодательство, постановление, директиву или судебное решение".

При этом в Twitter отмечают, что новостные издания могут показывать политическую рекламу, но не могут агитировать за или против освещаемых тем или рекламодателей.

Кроме того, в четверг стало известно, что компания Facebook обсуждает возможные изменения в размещении политической рекламы, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их данным, компания планирует увеличить число людей, на которых рассчитана таргетированная политическая реклама, с сотен до нескольких тысяч для сокращения дезинформации. Возможные изменения в своей политике представители компании обсуждали с покупателями политической рекламы, республиканцами и демократами.

Ранее американская компания Google сообщила об ужесточении правил, касающихся размещения политической рекламы на своих платформах. Компания подчеркнула, что ограничивает направление избирательной рекламы такими категориями, как возраст, пол и местоположение.