Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-23T00:45+0300
https://ria.ru/20191123/1561496825.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40569/63/405696303_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_ca748ace94ba57d6d995b37e36c4cdb5.jpg
РИА Новости

Эксперт: запрет политрекламы в Twitter повлияет на агитацию в США

00:45 23.11.2019
113
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкTwitter
Twitter
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Twitter. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 ноя – РИА Новости. Запрет политической рекламы в Twitter, который вступил в силу с пятницы, окажет большой эффект на предвыборную кампанию в США, считает профессор политологии Моника Макдермотт из Фордемского университета в штате Нью-Йорк.
"Думаю, что это будет иметь большой эффект (на предвыборную кампанию), потому что Twitter был важным ресурсом при проведении кампаний. Социальные сети в целом очень ценный ресурс в сборе средств и контактах с избирателями. Поэтому невозможность проводить политическую рекламу в Twitter затруднит это", - заявила Макдермотт журналистам.
По ее словам, политикам придется переключаться на другие соцсети.
Вместе с тем она отказалась давать какие-либо прогнозы на выборы, отметив, что текущие соцопросы показывают настроения людей лишь на данный момент, когда до выборов еще почти год. Профессор привела пример опросов в ходе предвыборных кампаний на ранних этапах перед выборами начиная с 2004 года. Почти во всех случаях были зафиксированы какие-либо неожиданные результаты, в частности в случае с Дональдом Трампом, который в самом начале предвыборной кампании не входил в число фаворитов среди кандидатов-республиканцев.
Логотип социальной сети Twitter
16 ноября, 01:38
Twitter разъяснил положения запрета политической рекламы
С пятницы в сети Twitter действует запрет на политическую рекламу. Как указала компания, под определение политического контента попадает "контент, который ссылается на кандидата, политическую партию, избранного или назначенного государственного служащего, выборы, референдум, избирательный бюллетень, законодательство, постановление, директиву или судебное решение".
При этом в Twitter отмечают, что новостные издания могут показывать политическую рекламу, но не могут агитировать за или против освещаемых тем или рекламодателей.
Кроме того, в четверг стало известно, что компания Facebook обсуждает возможные изменения в размещении политической рекламы, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их данным, компания планирует увеличить число людей, на которых рассчитана таргетированная политическая реклама, с сотен до нескольких тысяч для сокращения дезинформации. Возможные изменения в своей политике представители компании обсуждали с покупателями политической рекламы, республиканцами и демократами.
Ранее американская компания Google сообщила об ужесточении правил, касающихся размещения политической рекламы на своих платформах. Компания подчеркнула, что ограничивает направление избирательной рекламы такими категориями, как возраст, пол и местоположение.
Выборы президента США и выборы в конгресс пройдут 3 ноября 2020 года.
Страница социальной сети Twitter
7 ноября, 02:24
Двух экс-работников Twitter обвинили в "шпионаже-лайт" на Саудовскую Аравию
001000
Обсудить 0
СШАTwitterВ мире
Рекомендуем
Джон Болтон
Болтон пояснил, кто вернул ему доступ к его микроблогу
Машина службы скорой помощи в США
В Калифорнии электричка врезалась в брошенный на путях фургон
Полицейский в Германии
В Кельне людей эвакуируют из-за бомбы времен Второй мировой войны
Уильям Барр
Министр юстиции США опроверг слухи об убийстве Эпштейна
Президент США Дональд Трамп
Эксперт: процедура импичмента не влияет на рейтинг Трампа
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Японию
Лавров обсудит с главой МИД Японии военный альянс Токио и Вашингтона
Старт ракеты Ariane-5
Запуск ракеты-носителя Ariane-5 с космодрома в Гвиане отложен на сутки
Президент Бразилии Жаир Болсонару
В Бразилии открыли новое дело о коррупции против сына Болсонару
Дмитрий Полянский
Полянский назвал недопустимыми попытки вмешаться в межсирийский диалог
На месте стрельбы в центре Сухума, Абхазия. 22 ноября 2019
Пострадавшая при перестрелке в Сухуме находится в тяжелом состоянии
Сотрудники французской полиции
Во Франции осудили уехавшую на территорию ИГ* в Сирии с детьми женщину
Автомобиль скорой помощи в Мексике
В Мексике 10 человек погибли в двух крупных ДТП
Amazon
Amazon оспорил заключение контракта Пентагона с Microsoft
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Педерсен оценил проведение заседания конституционного комитета Сирии
Спутники в лаборатории компании OneWeb
Источник: запуск спутников OneWeb с Байконура вновь перенесли
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:35Пиар-директор Началовой анонсировала релиз неизданных песен певицы
10:35СК проведет проверку в Приморье, где мать выкинула младенца из окна
10:33В Крыму прокомментировали стратегию Киева по "возвращению" полуострова
10:29ВСУ за сутки девять раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
10:25В Малайзии задержали сухогруз с россиянином на борту
10:14В Италии воссоздали "подводное" вино по древнегреческой технологии
10:02Станцию "Волоколамская" на МЦД-2 откроют для пассажиров
10:02АТОР: в Египте вдвое сократится время переезда из Каира в Шарм-эш-Шейх
10:00Глава Якутии предложил оставить в ДФО старые тарифы на электроэнергию
09:56Джонсон сравнил влияние России на Brexit с бермудским треугольником
09:53Правительство одобрило перераспределение субсидий на места в школах
09:53Ночь на субботу стала самой холодной в Москве с начала осени
09:52На Украине сообщили об утечке нефти после аварии танкера в Черном море
09:51Регионам выделят почти 339 миллионов рублей на празднование Дня Победы
09:46В ЛНР третьи сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
09:41В ДТП в Ульяновской области погибли два человека
09:34Правительство ратифицировало договор с Анголой об исследовании космоса
09:30В Китае пройдет второй фестиваль Гергиева и Мариинского театра
09:29В Москве в субботу ожидаются до минус пяти градусов
09:18США активно вмешиваются в дела Латинской Америки, заявили в Уругвае
Лента новостейМолния