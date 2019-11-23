Болтон пояснил, кто вернул ему доступ к его микроблогу

ВАШИНГТОН, 23 ноя – РИА Новости. Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что получил доступ к своему личному аккаунту в Twitter по решению самой компании, а не Белого дома.
"Для понимания, Белый дом никогда не возвращал мне доступ к моему Twitter-аккаунту. Спасибо, Twitter, за то, что стоишь за общие ценности и стандарты, и верное решение по возвращению доступа к моему аккаунту", - написал он в микроблоге.
Ранее Болтон заявил, что доступ к его персональному аккаунту в Twitter с момента отставки был заблокирован Белым домом.
Президент США Дональд Трамп сообщил об отставке Болтона 10 сентября. Он объяснил это решение расхождением позиций и вскоре назначил на пост советника по нацбезопасности своего спецпосланника по делам заложников Роберта О'Брайена.
Новые сообщения в Twitter Болтона появились лишь спустя два с половиной месяца после отставки. Предыдущие посты датированы именно 10 сентября. В последнем Болтон сообщил, что уходит с поста советника Трампа.