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РИА Новости

Министр юстиции США опроверг слухи об убийстве Эпштейна

00:21 23.11.2019
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© AP Photo / Carolyn KasterУильям Барр
Уильям Барр
© AP Photo / Carolyn Kaster
Уильям Барр. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Министр юстиции США Уильям Барр опроверг слухи об убийстве американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле несовершеннолетними.
В социальных сетях и СМИ активно велись обсуждения того, как надзиратели тюрьмы, где находился Эпштейн, допустили, что он смог покончить с собой. Президент Дональд Трамп даже ретвитнул запись, в которой развивалась теория, согласно которой к смерти Эпштейна мог быть причастен бывший президент США Билл Клинтон. Трамп, как и Клинтон, был знаком с Эпштейном. В ответ на критику за распространение теорий заговора Трамп заявил, что он лишь добивается полного расследования.
"Я могу понять людей, которые сразу же подумали… о худшем варианте, потому что это (самоубийство – ред.) стало итогом целой череды ошибок", - заявил Барр в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс.
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Он сообщил, что у него самого поначалу были сомнения относительно обстоятельств смерти Эпштейна в камере тюрьмы, которую считают одной из самых безопасных в США. Однако расследование, проведенное ФБР и генеральным инспектором министерства юстиции США, убедили его, что причиной стали ошибки, допущенные сотрудниками тюрьмы.
Двоим сотрудникам тюрьмы Metropolitan Correctional Center, которые должны были проверять Эпштейна каждые полчаса, предъявлены обвинения в невыполнении служебных обязанностей. По мнению стороны обвинения, они спали на рабочем месте и сидели в интернете на сайтах продажи мебели и мотоциклов.
Барр также добавил, что лично пересмотрел записи камер видеонаблюдения, которые подтверждают, что никто не входил в ту секцию, где находился Эпштейн в ночь его смерти.
Эпштейну в США было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю – до пяти лет тюрьмы. В начале июля суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, после он скончался.
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Джеффри ЭпштейнУильям БаррМинистерство юстиции СШАСШАВ мире
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