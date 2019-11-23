Министр юстиции США опроверг слухи об убийстве Эпштейна

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Министр юстиции США Министр юстиции США Уильям Барр опроверг слухи об убийстве американского финансиста Джеффри Эпштейна , обвиненного в торговле несовершеннолетними.

В социальных сетях и СМИ активно велись обсуждения того, как надзиратели тюрьмы, где находился Эпштейн, допустили, что он смог покончить с собой. Президент Дональд Трамп даже ретвитнул запись, в которой развивалась теория, согласно которой к смерти Эпштейна мог быть причастен бывший президент США Билл Клинтон. Трамп, как и Клинтон, был знаком с Эпштейном. В ответ на критику за распространение теорий заговора Трамп заявил, что он лишь добивается полного расследования.

"Я могу понять людей, которые сразу же подумали… о худшем варианте, потому что это (самоубийство – ред.) стало итогом целой череды ошибок", - заявил Барр в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс

Он сообщил, что у него самого поначалу были сомнения относительно обстоятельств смерти Эпштейна в камере тюрьмы, которую считают одной из самых безопасных в США. Однако расследование, проведенное ФБР и генеральным инспектором министерства юстиции США, убедили его, что причиной стали ошибки, допущенные сотрудниками тюрьмы.

Двоим сотрудникам тюрьмы Metropolitan Correctional Center, которые должны были проверять Эпштейна каждые полчаса, предъявлены обвинения в невыполнении служебных обязанностей. По мнению стороны обвинения, они спали на рабочем месте и сидели в интернете на сайтах продажи мебели и мотоциклов.

Барр также добавил, что лично пересмотрел записи камер видеонаблюдения, которые подтверждают, что никто не входил в ту секцию, где находился Эпштейн в ночь его смерти.