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РИА Новости

Астронавты завершили второй этап работ по ремонту спектрометра на МКС

22:59 22.11.2019
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© Фото : страница International Space Station в InstagramАстронавт Эндрю Морган во время выхода в открытый космос на МКС
Астронавт Эндрю Морган во время выхода в открытый космос на МКС
© Фото : страница International Space Station в Instagram
ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. Астронавты ЕКА и НАСА Лука Пармитано и Эндрю Морган вернулись на борт Международной космической станции (МКС), завершив запланированные на сегодня работы по ремонту магнитного альфа-спектрометра (AMS), НАСА ведет прямую трансляцию.
Пармитано и Морган покинули МКС около 15.20 мск. Работы на внешней поверхности станции продолжались около 6,5 часов. По возвращении астронавтов в шлюзовый отсек станции и выравнивания давления в нем, они вернулись на МКС. На орбитальной станции их встречают астронавт НАСА Кристина Кук и россиянин Олег Скрипочка.
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Как сообщило НАСА в ходе трансляции, второй из четырех плановых выходов в открытый космос для ремонта спектрометра стал одним из самых технически сложных. Астронавты в открытом космосе подготовили площадку для установки новой системы охлаждения, отключили ранее вышедшую из строя систему охлаждения спектрометра и перерезали восемь стальных трубок, идущих от требующего ремонта инструмента к его опорной стойке.
Инструмент, предназначенный для изучения космических лучей, был доставлен на МКС в 2011 году, он не был спроектирован для ремонта в открытом космосе, а потому специально для его ремонта были созданы и доставлены на МКС более 20 специальных инструментов.
Работы по ремонту инструмента были начаты 15 ноября и будут продолжены в ходе следующего выхода в открытый космос, запланированного на 2 декабря.
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США
Эндрю Морган (астронавт)Лука ПармитаноМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСА
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