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РИА Новости

Представитель Зеленского исключил силовой сценарий "возвращения" Крыма

22:34 22.11.2019 (обновлено: 22:55 22.11.2019)
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© РИА Новости / Василий БатановВоенные корабли в бухте Севастополя
Военные корабли в бухте Севастополя
© РИА Новости / Василий Батанов
КИЕВ, 22 ноя — РИА Новости. Руководитель "представительства" президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киев не рассматривает силовой сценарий "возвращения" Крыма.
Ранее Кориневич заявил, что команда Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" полуострова. Для этих целей создана специальная рабочая группа, которая будет обсуждать политические и дипломатические пути реализации этого плана. В частности, Киев планирует наработать концепцию "переходного правосудия" для Крыма и Донбасса. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя эту разработку, заявил, что команда Зеленского блещет не умом, а идеями.
"Сегодня и в контексте Крыма, и Донбасса мы говорим о политико-дипломатических путях", — заявил Кориневич в интервью изданию "Левый берег", отвечая на вопрос, рассматривается ли Украиной применение военной силы для реализации "стратегии возвращения" Крыма.
По его словам, Украине известно, какое российское вооружение есть на полуострове. Кориневич подчеркнул, что его "представительство" отвечает за юридическую составляющую "стратегии возвращения" Крыма.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
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В марте председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что группировка российских войск в Крыму, которая постоянно укрепляется, не оставляет ни единого шанса потенциальному противнику России. По его словам, на полуострове развернуты зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, "Бук-М2", "Панцирь-С1", также там находится противокорабельный береговой ракетный комплекс "Бастион", оснащенный суперсовременным оружием.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Местные власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Флаг Российской Федерации на площадке перед памятником Солдат и Матрос в Севастополе. 12 июня 2019
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Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийКрымРоссияУкраинаВ мире
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Резолю́ция Генера́льной Ассамбле́и ООН A/RES/68/262 о территориа́льной це́лостности Украи́ны — документ, принятый 27 марта 2014 года в результате открытого голосования на 80-м пленарном заседании 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Согласно резолюции, ГА ООН подтверждает суверенитет и территориальную целостность Украины в её международно признанных границах и не признаёт законности какого бы то ни было изменения статуса Автономной Республики Крым и статуса города Севастополя, основывающегося на результатах общекрымского референдума, состоявшегося 16 марта 2014 года, поскольку этот референдум, согласно данной резолюции, не имеет законной силы.
22 ноября, 23:41
Dart Adraas
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22 ноября, 23:02
ПСПетр Симонов
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