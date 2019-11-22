Представитель Зеленского исключил силовой сценарий "возвращения" Крыма

КИЕВ, 22 ноя — РИА Новости. Руководитель "представительства" президента Украины Руководитель "представительства" президента Украины Владимира Зеленского Крыму Антон Кориневич заявил, что Киев не рассматривает силовой сценарий "возвращения" Крыма.

Ранее Кориневич заявил, что команда Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" полуострова. Для этих целей создана специальная рабочая группа, которая будет обсуждать политические и дипломатические пути реализации этого плана. В частности, Киев планирует наработать концепцию "переходного правосудия" для Крыма и Донбасса. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя эту разработку, заявил, что команда Зеленского блещет не умом, а идеями.

"Сегодня и в контексте Крыма, и Донбасса мы говорим о политико-дипломатических путях", — заявил Кориневич в интервью изданию "Левый берег" , отвечая на вопрос, рассматривается ли Украиной применение военной силы для реализации "стратегии возвращения" Крыма.

По его словам, Украине известно, какое российское вооружение есть на полуострове. Кориневич подчеркнул, что его "представительство" отвечает за юридическую составляющую "стратегии возвращения" Крыма.

В марте председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что группировка российских войск в Крыму, которая постоянно укрепляется, не оставляет ни единого шанса потенциальному противнику России. По его словам, на полуострове развернуты зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, "Бук-М2", "Панцирь-С1", также там находится противокорабельный береговой ракетный комплекс "Бастион", оснащенный суперсовременным оружием.