Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2019-11-23T07:13+0300
https://ria.ru/20191122/1561494697.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/148078/82/1480788259_0:0:6000:3376_1036x0_80_0_0_b7bf6b3953c2c1810a5fb9173882cfc4.jpg
РИА Новости

"Роскосмос" сообщил о приближении к Земле неизвестного астероида

22:03 22.11.2019 (обновлено: 07:13 23.11.2019)
49992
© Fotolia / 3000adАстероид над Землей
Астероид над Землей
© Fotolia / 3000ad
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Система контроля космического пространства "Роскосмоса" засекла уже два опасных астероида за последние три месяца, размер одного из которых сопоставим с Челябинским метеоритом, сообщает в пятницу госкорпорация.
"Шестого ноября 2019 года при проведении плановых работ по мониторингу геостационарной области <…> был обнаружен неизвестный ранее малый астероид", — говорится в сообщении.
Его удалось найти с помощью комплекса специализированных оптико-электронных средств Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве в районе села Передовое Амурской области.
Выяснилось, что обнаруженный астероид находится на гелиоцентрической орбите с периодом обращения 2,89 года. Минимальное расстояние между центром Земли и небесным телом составило 139 тысяч 410 километров.
"По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 метров, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года", — отметили в "Роскосмосе".
Кроме того, в ночь с 27 на 28 июля обнаружили другой сближавшийся с Землей астероид. Минимальное расстояние, на которое он подобрался к нашей планете, составило 187 тысяч 791 километр.
Генеральный директор компании Главкосмос Дмитрий Лоскутов
20 ноября, 18:04РИА Наука
"Дочка" Роскосмоса запустила единый портал космической продукции
1133564151424
Обсудить 26
РИА НаукаКосмос - РИА НаукаРоскосмосАмурская область
Популярные комментарии
По авианосцу Р. Рейган попадёт 100%
22 ноября, 23:04
rremalpar
20610031
два раза в одну воронку не падает
22 ноября, 22:56
НКНиколай Кfh
3103129
Рекомендуем
Спутники в лаборатории компании OneWeb
Источник: запуск спутников OneWeb с Байконура вновь перенесли
Владимир Путин и Борис Ельцин
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
Метеор на фоне Млечного пути
Ученые обнаружили в метеорите частицы протопланетного льда
Певица София Ротару
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Президент РФ Владимир Путин
Путин потребовал без сбоев индексировать денежное довольствие военных
Девушки во время праздника Ивана Купалы
Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок
Приготовление кофе
Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце
Певица София Ротару
Вассерман прокомментировал планы Ротару выступить в России
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян заявила, что аудитория российского телевидения "умирает"
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле назвали шокирующими кадры жестокого убийства в Сирии
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время пресс-конференции в Токио, Япония. 6 ноября 2017
Устали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг
Работа шиномонтажной мастерской
Названы основные ошибки при сезонной смене колес
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Адвокат Полозов объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Телескоп
Астрономы оценили опасность астероида, приближающегося к Земле
Военные корабли в бухте Севастополя
Представитель Зеленского исключил силовой сценарий "возвращения" Крыма
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:39Правительство одобрило повышение эффективности выявления картелей
10:35Пиар-директор Началовой анонсировала релиз неизданных песен певицы
10:35СК проведет проверку в Приморье, где мать выкинула младенца из окна
10:33В Крыму прокомментировали стратегию Киева по "возвращению" полуострова
10:29ВСУ за сутки девять раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
10:25В Малайзии задержали сухогруз с россиянином на борту
10:14В Италии воссоздали "подводное" вино по древнегреческой технологии
10:02Станцию "Волоколамская" на МЦД-2 откроют для пассажиров
10:02АТОР: в Египте вдвое сократится время переезда из Каира в Шарм-эш-Шейх
10:00Глава Якутии предложил оставить в ДФО старые тарифы на электроэнергию
09:56Джонсон сравнил влияние России на Brexit с бермудским треугольником
09:53Правительство одобрило перераспределение субсидий на места в школах
09:53Ночь на субботу стала самой холодной в Москве с начала осени
09:52На Украине сообщили об утечке нефти после аварии танкера в Черном море
09:51Регионам выделят почти 339 миллионов рублей на празднование Дня Победы
09:46В ЛНР третьи сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
09:41В ДТП в Ульяновской области погибли два человека
09:34Правительство ратифицировало договор с Анголой об исследовании космоса
09:30В Китае пройдет второй фестиваль Гергиева и Мариинского театра
09:29В Москве в субботу ожидаются до минус пяти градусов
Лента новостейМолния