В Совфеде оценили ужесточение политрекламы в Google

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В комиссии В комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ с удовлетворением восприняли информацию о том, что компания Google решила ужесточить правила размещения политической рекламы на своих платформах и считают это "обратным сигналом", заявил РИА Новости глава комиссии Андрей Климов

Ранее Google выступила с заявлением о том, что учитывая недавнее беспокойство и споры о политической рекламе и важность совместного доверия к демократическому процессу, в компании хотят укрепить доверие избирателей к политической рекламе, которую они могут видеть на ее площадках.

Роскомнадзор высказал замечание Google в связи с тем, что компания в "день тишины" и в день выборов 8 сентября текущего года размещала политическую рекламу, что является нарушением законодательства РФ. В комиссии Совфеда заявили о консультациях с представителями компании. Глава комиссии Андрей Климов также отмечал, что такие крупные транснациональные компании, как Google, должны соблюдать не только американское законодательство, с учетом размещения в США их штаб-квартиры, но и национальные законодательства тех стран, где работает компания.

"Решение Google ужесточить правила, касающиеся размещения политической рекламы, мы встретили с удовлетворением, воспринимаем это как обратный сигнал", - сказал Климов.

По мнению сенатора, это шаг в правильном направлении.

Парламентарий отметил, что крупные компании, распространяющие свою деятельность на другие страны, должны приводить ее в соответствие с национальным законодательством государств.