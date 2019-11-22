Госбюро расследований возбудило дело о слежке за депутатами Рады

"Решение ГБР об открытии уголовного производства основывается на обращении народных депутатов, которое стало реакцией на информацию, появившуюся в СМИ, о том, что департамент "К" СБУ получил задачу организовать слежку и сбор конфиденциальной информации о руководстве партии и народных депутатах от "Оппозиционной платформы - За жизнь": Медведчуке В. В., Шуфриче Н. И., Козаке Т. Р., Нимченко В. И., Загороднем Ю. И., Колтуновиче А. С., Волошине О. А., Дунаеве С. В., Столаре В. М., Абрамовиче И. О., Приходько Н. И., Пономареве А. С.", - сообщается на сайте партии.