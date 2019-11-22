Правительство Боливии начало уголовное преследование Моралеса

МЕХИКО, 22 ноя — РИА Новости. Министр правительства Министр правительства Боливии Артуро Мурильо просит прокуратуру возбудить уголовное дело против бывшего президента Эво Моралеса

Мурильо обвиняет экс-главу государства в подстрекательстве к мятежу и терроризму.

"Доказательства очевидные, мы их представили. Хуан Рамон Кинтана (экс-глава администрации президента. — Прим. ред.) заявил, что собирается превратить Боливию во Вьетнам, и пытается это сделать. <…> Доказательства в отношении господина Эво Моралеса — это видео: на записи ясно слышно, как он призывает к убийству граждан и осаде города", — заявил Мурильо журналистам в эфире Bolivia TV.

Министр говорит о видеозаписи, которую он продемонстрировал 20 ноября. На ней Моралес из своего убежища в Мексике якобы инструктирует некоего руководителя производителей коки по поводу акций протеста.

По мнению временного правительства, эти акции привели к перекрытию дорог и нехватке продовольствия в городах.

Экс-президент назвал эту видеозапись монтажом.

Отставка президента

Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция заявила о массовых нарушениях. Сначала политик объявил новое голосование, но потом под давлением военных оставил пост и покинул страну.