Правительство Боливии начало уголовное преследование Моралеса

МЕХИКО, 22 ноя — РИА Новости. Министр правительства Боливии Артуро Мурильо просит прокуратуру возбудить уголовное дело против бывшего президента Эво Моралеса.
Мурильо обвиняет экс-главу государства в подстрекательстве к мятежу и терроризму.
"Доказательства очевидные, мы их представили. Хуан Рамон Кинтана (экс-глава администрации президента. — Прим. ред.) заявил, что собирается превратить Боливию во Вьетнам, и пытается это сделать. <…> Доказательства в отношении господина Эво Моралеса — это видео: на записи ясно слышно, как он призывает к убийству граждан и осаде города", — заявил Мурильо журналистам в эфире Bolivia TV.
Министр говорит о видеозаписи, которую он продемонстрировал 20 ноября. На ней Моралес из своего убежища в Мексике якобы инструктирует некоего руководителя производителей коки по поводу акций протеста.
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По мнению временного правительства, эти акции привели к перекрытию дорог и нехватке продовольствия в городах.
Экс-президент назвал эту видеозапись монтажом.
Отставка президента
Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция заявила о массовых нарушениях. Сначала политик объявил новое голосование, но потом под давлением военных оставил пост и покинул страну.
Вслед за ним ушло в отставку высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют ее отставки.
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