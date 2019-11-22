Трамп заявил, что переговоры с Китаем по торговой сделке идут хорошо

"(Переговоры) с Китаем (по торговой сделке) идут хорошо", - сказал Трамп, общаясь с журналистами. Он добавил, что обе стороны стремятся к заключению данного соглашения.

Ранее американские СМИ сообщали, что США могут отложить повышение импортных пошлин на китайские товары, которые должны вступить в силу 15 декабря, при этом подписание самой сделки может быть отложено на неопределенный срок. А глава китайской делегации на торговых переговорах с США Лю Хэ, в свою очередь, выразил "осторожный оптимизм" по поводу подписания первой фазы торгового соглашения.