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РИА Новости

Трамп заявил, что переговоры с Китаем по торговой сделке идут хорошо

20:47 22.11.2019
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что переговоры по торговой сделке с Китаем продвигаются хорошо, и он стремится к заключению этой сделки.
"(Переговоры) с Китаем (по торговой сделке) идут хорошо", - сказал Трамп, общаясь с журналистами. Он добавил, что обе стороны стремятся к заключению данного соглашения.
Ранее американские СМИ сообщали, что США могут отложить повышение импортных пошлин на китайские товары, которые должны вступить в силу 15 декабря, при этом подписание самой сделки может быть отложено на неопределенный срок. А глава китайской делегации на торговых переговорах с США Лю Хэ, в свою очередь, выразил "осторожный оптимизм" по поводу подписания первой фазы торгового соглашения.
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Дональд ТрампКитайСШАЭкономика
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