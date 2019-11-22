Два района Дагестана получат 1,2 миллиарда рублей на развитие сел

Вид на село в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 22 ноя – РИА Новости. На развитие Ахтынского и Сулейман-Стальского районов На развитие Ахтынского и Сулейман-Стальского районов Дагестана в рамках ВЦП "Современный облик сельских территорий" в 2020-2021 годах будет направлено более 1,2 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Об этом сообщили на совещании в Минсельхозпроде Дагестана, где обсуждался отбор проектов комплексного развития сельских территорий в рамках целевой программы "Современный облик сельских территорий".

Как сообщил директор "Дагсельхозстроя" Магомед Юсупов, на территории двух районов республики планируется строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры и оснащение их современным оборудованием. ⠀

"Основными целями ВЦП являются сокращение среднего радиуса доступности ФАП для сельского населения до 6 километров, доведение до 95% обеспеченности сел доступом в интернет, и до 80% - обеспеченности сельского населения питьевой водой. Глава региона Владимир Васильев уделяет особенное внимание вопросам повышения комфортных условий для жителей села", - напомнили в пресс-службе.