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Республика Дагестан
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РИА Новости

Два района Дагестана получат 1,2 миллиарда рублей на развитие сел

20:33 22.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Узаков / Перейти в фотобанкВид на село в Дагестане
Вид на село в Дагестане
© РИА Новости / Сергей Узаков
Перейти в фотобанк
МАХАЧКАЛА, 22 ноя – РИА Новости. На развитие Ахтынского и Сулейман-Стальского районов Дагестана в рамках ВЦП "Современный облик сельских территорий" в 2020-2021 годах будет направлено более 1,2 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.
Об этом сообщили на совещании в Минсельхозпроде Дагестана, где обсуждался отбор проектов комплексного развития сельских территорий в рамках целевой программы "Современный облик сельских территорий".
Как сообщил директор "Дагсельхозстроя" Магомед Юсупов, на территории двух районов республики планируется строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры и оснащение их современным оборудованием. ⠀
"Основными целями ВЦП являются сокращение среднего радиуса доступности ФАП для сельского населения до 6 километров, доведение до 95% обеспеченности сел доступом в интернет, и до 80% - обеспеченности сельского населения питьевой водой. Глава региона Владимир Васильев уделяет особенное внимание вопросам повышения комфортных условий для жителей села", - напомнили в пресс-службе.
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Общий объем финансирования ВЦП на территории страны в 2020-2025 годах составляет около 2,3 триллиона рублей.
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Республика ДагестанДагестанОбщество
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