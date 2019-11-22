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РИА Новости

Путин за два года до президентства хотел уйти из Кремля, заявил Юмашев

20:04 22.11.2019 (обновлено: 20:59 22.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир РодионовВладимир Путин дает присягу Президента Российской Федерации. Справа – первый Президент России Борис Ельцин
Владимир Путин дает присягу Президента Российской Федерации. Справа – первый Президент России Борис Ельцин
© РИА Новости / Владимир Родионов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Владимир Путин незадолго до назначения первым заместителем главы администрации президента и за два года до вступления в должность главы государства хотел оставить работу в Кремле, заявил Валентин Юмашев, в 1997-1998 годах возглавлявший администрацию президента РФ.
Путин в 1997 году был назначен заместителем руководителя администрации президента России - начальником Главного контрольного управления президента Российской Федерации.
"Где-то через год этой работы он приходит в контрольное управление и говорит о том, что хочет уйти, хочется на волю", - сказал Юмашев в публичном интервью Владимиру Познеру, проходившем в "Ельцин-центре" в Екатеринбурге.
По его словам, Путин объяснил свое решение жестким графиком без выходных и времени для семьи сначала в КГБ, потом во время работы с Анатолием Собчаком, а затем и в Кремле.
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Юмашев признался, что не хотел отпускать Путина, так как он выделялся на фоне других его заместителей.
Однако буквально через месяца-два его первый зам покинул должность.
"И я с радостью Владимиру Владимировичу это место предложил, и он начал работать", - отметил Юмашев.
Он пояснил, что Путин согласился на новую должность первого заместителя главы администрации президента, которая предусматривала более частые поездки по стране и встречи с президентом Борисом Ельциным, которые в дальнейшем привели Путина к должности главы государства.
"С этого момента началось первое понимание Бориса Николаевича, что это за человек", - пояснил Юмашев. Он отметил что до отставки президент оставалось два года.
Ельцин 31 декабря 1999 года выступил с заявлением об уходе с поста президента РФ. Исполняющим обязанности президента стал Владимир Путин, занимавший на тот момент должность председателя правительства.
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