Путин за два года до президентства хотел уйти из Кремля, заявил Юмашев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Владимир Путин незадолго до назначения первым заместителем главы администрации президента и за два года до вступления в должность главы государства хотел оставить работу в Кремле, заявил Валентин Юмашев , в 1997-1998 годах возглавлявший администрацию президента РФ.

Путин в 1997 году был назначен заместителем руководителя администрации президента России - начальником Главного контрольного управления президента Российской Федерации.

"Где-то через год этой работы он приходит в контрольное управление и говорит о том, что хочет уйти, хочется на волю", - сказал Юмашев в публичном интервью Владимиру Познеру, проходившем в "Ельцин-центре" в Екатеринбурге.

По его словам, Путин объяснил свое решение жестким графиком без выходных и времени для семьи сначала в КГБ, потом во время работы с Анатолием Собчаком, а затем и в Кремле.

Юмашев признался, что не хотел отпускать Путина, так как он выделялся на фоне других его заместителей.

Однако буквально через месяца-два его первый зам покинул должность.

"И я с радостью Владимиру Владимировичу это место предложил, и он начал работать", - отметил Юмашев.

Он пояснил, что Путин согласился на новую должность первого заместителя главы администрации президента, которая предусматривала более частые поездки по стране и встречи с президентом Борисом Ельциным, которые в дальнейшем привели Путина к должности главы государства.

"С этого момента началось первое понимание Бориса Николаевича, что это за человек", - пояснил Юмашев. Он отметил что до отставки президент оставалось два года.