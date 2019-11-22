Украинцам разрешили фотографироваться на документы в головных уборах

"Теперь фотографирование в головном уборе допускается, но только в том случае, когда лицо носит его в повседневной жизни, учитывая религиозные убеждения. Кроме того, фотографирование в головных уборах, искусственных предметах и материалах допускается согласно медицинским показаниям, подтвержденным медицинским заключением соответствующего учреждения здравоохранения", - сообщила в пятницу пресс-служба.

В пресс-службе добавили, что такие головные уборы не должны изменять форму отдельных частей лица, закрывать лицо и подбородок, проходить по контуру линии роста волос, закрывать уши и шею.

В миграционной службе также отметили, что запрет остается на фотографирование с наушниками, беспроводным средством "свободные руки" или другим звуковоспроизводящим устройством. В то же время искусственные предметы и материалы на лице допускаются при фотографировании, если их наличие обусловлено медицинскими показаниями, подтвержденными справкой соответствующего учреждения здравоохранения.