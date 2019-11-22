Украинцам разрешили фотографироваться на документы в головных уборах

КИЕВ, 22 ноя - РИА Новости. Министерство внутренних дел Украины обновило правила внешнего вида граждан, получающих документы, теперь украинцы смогут фотографироваться в головных уборах, которые носят из религиозных убеждений и по медицинским показаниям, сообщила в пятницу пресс-служба Государственной миграционной службы.
"Теперь фотографирование в головном уборе допускается, но только в том случае, когда лицо носит его в повседневной жизни, учитывая религиозные убеждения. Кроме того, фотографирование в головных уборах, искусственных предметах и материалах допускается согласно медицинским показаниям, подтвержденным медицинским заключением соответствующего учреждения здравоохранения", - сообщила в пятницу пресс-служба.
В пресс-службе добавили, что такие головные уборы не должны изменять форму отдельных частей лица, закрывать лицо и подбородок, проходить по контуру линии роста волос, закрывать уши и шею.
В миграционной службе также отметили, что запрет остается на фотографирование с наушниками, беспроводным средством "свободные руки" или другим звуковоспроизводящим устройством. В то же время искусственные предметы и материалы на лице допускаются при фотографировании, если их наличие обусловлено медицинскими показаниями, подтвержденными справкой соответствующего учреждения здравоохранения.
12 января 2016, 15:04Пастафарианец впервые в России снялся на фото на права в дуршлагеПоследователи пастафарианства отстаивают свое право фотографироваться на документы с дуршлагом на голове. В России по требованию граждан допускается фото на документы в головном уборе в случае, если иначе не позволяют их религиозные убеждения.
Фотографирование в очках также не допускается, за исключением тех случаев, когда лицо носит постоянно в повседневной жизни. "При этом стекло очков должно быть прозрачным, без пятен, трещин, царапин и повреждений. Вместе с тем не допускается фотографирование в солнцезащитных очках и очках, которые имеют темные, фотохромные линзы, а также в контактных линзах с оптическими эффектами, которые меняют цвет радужной оболочки глаза и/или формы зрачков", - сообщили в пресс-службе.