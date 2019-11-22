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РИА Новости

Путин встретится с президентом Азербайджана 20 декабря

19:15 22.11.2019 (обновлено: 19:41 22.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева во время встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева во время встречи
НОВО-ОГАРЕВО, 22 ноя – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин завил, что рассчитывает встретиться со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым 20 декабря в Санкт-Петербурге.
"Передайте самые наилучшие пожелания президенту Азербайджана. Надеюсь, мы будем иметь удовольствие встретиться с ним 20 декабря в Санкт-Петербурге", - сказал он на встрече с первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой.
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В ходе встречи глава российского государства также обратил внимание на большое значение, которое власти Азербайджана придают популяризации русского языка в своей стране. "Не могу не отреагировать на то, что вы сейчас сказали, в особенности это касается наших гуманитарных связей и отношения в Азербайджане к русскому языку", - пояснил Путин.
По словам Путина, "это одна из стран бывшего Советского Союза, где отношение к русской культуре и русскому языку поддерживается на самом высоком уровне". В связи с этим он отметил высокую личную роль президента и первого вице-президента Азербайджана в этом процессе.
"Мы это очень высоко ценим, потому что это - та база, которая позволяет нам развивать отношения и по всем другим направлениям, включая экономику и гуманитарные связи в широком смысле этого слова. Мы за это очень благодарны, и со своей стороны будем делать все, чтобы поддержать тренд на наше общее достояние. Это то, что позволяет людям общаться между собой без всяких барьеров, развивать отношения и межличностные, и на государственном уровне", - сказал Путин.
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В свою очередь, Алиева отметила, что в будущем власти Азербайджана должны еще больше уделять внимание этой сфере.
"Растет новое поколение. Наше поколение имеет общие корни, общую историю. Растет молодое поколение, и чтобы те связи, особенно между людьми, между молодым поколением в гуманитарной сфере, которые сегодня существуют, чтобы они еще больше сохранялись и укреплялись", - ответила на это Алиева.
Путин также отметил, что Алиева впервые посетила Россию в статусе первого вице-президента Азербайджана, и что она вместе с председателем Совфеда РФ Валентиной Матвиенко откроет десятый межрегиональный форум.
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"Считаю, что это чрезвычайно важное направление нашего сотрудничества, потому что значительный объем нашего взаимодействия идет как раз на уровне регионов", - сказал Путин.
В ходе беседы Алиева поблагодарила Путина за приглашение посетить Россию. "Очень рада быть здесь, в Москве. Москва для меня - близкий и дорогой город, здесь прошли мои студенческие годы, и каждый раз Москва радует глаз", - сказала она.
Кроме того, Алиева передала Путину привет от его азербайджанского коллеги. "Также хочу передать приглашение президента Азербайджанской Республики посетить нашу страну в удобное для вас время", - добавила Алиева.
Ранее в октябре Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав стран-участниц СНГ, пригласил лидеров стран СНГ, не входящих в ЕАЭС, на неформальный саммит экономического объединения в Санкт-Петербурге 20 декабря.
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Ильхам АлиевВладимир ПутинРоссияАзербайджанВ мире
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