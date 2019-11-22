Партия Бойко сообщила о возбуждении дела о слежке за ее депутатами

Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве, на котором принимается бюджет на 2020 год

Ранее представители партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" на основании опубликованной в СМИ информации обвинили СБ Украины в организации незаконной слежки за своими депутатами и потребовали у Госбюро начать расследование данных фактов. Спецслужба отвергла эти обвинения.

"Государственное бюро расследований внесло в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовных преступлений руководством и сотрудниками Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.

По данным партии, основанием для возбуждения дела стало обращение депутатов, за которыми якобы следили.

Согласно украинскому законодательству, слежку и другие следственные действия в отношении действующих депутатов парламента можно проводить после голосования за это в Верховной раде. До голосования в парламенте депутаты защищены неприкосновенностью.