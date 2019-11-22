Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T18:12+0300
https://ria.ru/20191122/1561487089.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156148/75/1561487535_0:155:3000:1843_1036x0_80_0_0_9d7761b129c027224721128685278de4.jpg
РИА Новости

Суд продлил срок задержания замглавы Росалкогольрегулирования

18:05 22.11.2019 (обновлено: 18:12 22.11.2019)
1194
© АГН "Москва"Избрание в Пресненском районном суде меры пресечения заместителю руководителя Росалкогольрегулирования Ирине Голосной. 22 ноября 2019
Избрание в Пресненском районном суде меры пресечения заместителю руководителя Росалкогольрегулирования Ирине Голосной. 22 ноября 2019
© АГН "Москва"
Избрание в Пресненском районном суде меры пресечения заместителю руководителя Росалкогольрегулирования Ирине Голосной. 22 ноября 2019
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Пресненский суд Москвы в пятницу отложил рассмотрение вопроса об аресте заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Продлить срок задержания на 72 часа, отложить рассмотрение ходатайства следователя об избрании меры пресечения", - огласил решение судья. Рассмотрение вопроса об аресте теперь пройдет 25 ноября.
Защита просила суд оставить ее на свободе - обвиняемая хорошо характеризуется, страдает рядом заболеваний и заботится о пожилых родителях.
Об отложении ареста просил представитель прокуратуры - представленных следствием материалов ему не хватило для заключения, необходимо ли заключение Голосной под стражу. Судья также просил от следователя более конкретных доказательств причастности обвиняемой к инкриминируемому преступлению, даже попросил зачитать выдержки из показаний свидетеля.
Дмитрий Медведев на встрече с кандидатами в секретари региональных отделений политической партии Единая Россия. 24 октября 2019
24 октября, 20:51
Медведев освободил Стаханову от должности замглавы Росалкогольрегулирования
Голосной предъявлено обвинение по трем эпизодам злоупотребления полномочиями, следствие проверяет ее на причастность к другим преступлениям.
Согласно материалам следствия, Голосная не провела мероприятия, предусмотренные регламентом, но составила документы. В итоге не были уплачены необходимые налоги. Показания против нее дали исполняющий обязанности руководителя управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу Сергей Пальцев и еще один сотрудник ведомства. Пальцев находится под домашним арестом. По словам следователя, среди свидетелей по делу много подчиненных Голосной.
По данным "Коммерсанта", расследование связано с правонарушениями в пивоваренной отрасли. В частности, пишет газета, речь может идти о нелегальном производстве и обороте пива вне системы ЕГАИС. Пресс-служба Росалкогольрегулирования ситуацию не комментирует.
Как говорится на сайте ведомства, Голосная была назначена на свой нынешний пост в конце прошлого года, а до этого семь лет работала именно в управлении РАР по ЦФО.
Между тем под следствием находится и бывший руководитель РАР Игорь Чуян, который возглавлял ведомство около десяти лет, с момента его формирования, а уволился незадолго до объявления в розыск. В конце прошлого года Басманный суд заочно арестовал бывшего чиновника по обвинению в махинациях на 30 миллиардов рублей. Задержать его до сих пор не удалось.
Мужчина у стенда с вином. Архивное фото
11 июля 2018, 17:09
Эксперты назвали задачи, стоящие перед новым главой РАР
420001
Обсудить 0
Ирина ГолоснаяРосалкогольрегулированиеМоскваРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Владимир Путин и Борис Ельцин
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
Президент РФ Владимир Путин
Путин потребовал без сбоев индексировать денежное довольствие военных
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время пресс-конференции в Токио, Япония. 6 ноября 2017
Устали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг
Избрание меры пресечения заместителю руководителя Росалкогольрегулирования Ирине Голосной в Пресненском районном суде
Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения
Певица Светлана Лобода
Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна
Певица София Ротару
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Рязани раскрыли убийство бизнесмена, застреленного на обочине дороги
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле назвали шокирующими кадры жестокого убийства в Сирии
Приготовление кофе
Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце
Певица София Ротару
Вассерман прокомментировал планы Ротару выступить в России
Избрание меры пресечения Марине Кононовой в Бабушкинском суде. 22 ноября 2019
Экс-главу Чехова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве
Работа шиномонтажной мастерской
Названы основные ошибки при сезонной смене колес
Новейший электромотоцикл концерна Калашников
"Ростех" раскрыл характеристики нового электромотоцикла "Калашникова"
Подозреваемый в убийствах девушек в Петрозаводске на допросе у следователя
Обвинение попросило о пожизненном заключении для "петрозаводского маньяка"
Бронекатера Никополь, Бердянск и буксир Яны Капу во время передачи Украине
Толстой предложил собрать для ВМС Украины "посылочку из унитазов"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:39Правительство одобрило повышение эффективности выявления картелей
10:35Пиар-директор Началовой анонсировала релиз неизданных песен певицы
10:35СК проведет проверку в Приморье, где мать выкинула младенца из окна
10:33В Крыму прокомментировали стратегию Киева по "возвращению" полуострова
10:29ВСУ за сутки девять раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
10:25В Малайзии задержали сухогруз с россиянином на борту
10:14В Италии воссоздали "подводное" вино по древнегреческой технологии
10:02Станцию "Волоколамская" на МЦД-2 откроют для пассажиров
10:02АТОР: в Египте вдвое сократится время переезда из Каира в Шарм-эш-Шейх
10:00Глава Якутии предложил оставить в ДФО старые тарифы на электроэнергию
09:56Джонсон сравнил влияние России на Brexit с бермудским треугольником
09:53Правительство одобрило перераспределение субсидий на места в школах
09:53Ночь на субботу стала самой холодной в Москве с начала осени
09:52На Украине сообщили об утечке нефти после аварии танкера в Черном море
09:51Регионам выделят почти 339 миллионов рублей на празднование Дня Победы
09:46В ЛНР третьи сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
09:41В ДТП в Ульяновской области погибли два человека
09:34Правительство ратифицировало договор с Анголой об исследовании космоса
09:30В Китае пройдет второй фестиваль Гергиева и Мариинского театра
09:29В Москве в субботу ожидаются до минус пяти градусов
Лента новостейМолния