Суд продлил срок задержания замглавы Росалкогольрегулирования

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Пресненский суд Москвы в пятницу отложил рассмотрение вопроса об аресте заместителя руководителя Пресненский суд Москвы в пятницу отложил рассмотрение вопроса об аресте заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Продлить срок задержания на 72 часа, отложить рассмотрение ходатайства следователя об избрании меры пресечения", - огласил решение судья. Рассмотрение вопроса об аресте теперь пройдет 25 ноября.

Защита просила суд оставить ее на свободе - обвиняемая хорошо характеризуется, страдает рядом заболеваний и заботится о пожилых родителях.

Об отложении ареста просил представитель прокуратуры - представленных следствием материалов ему не хватило для заключения, необходимо ли заключение Голосной под стражу. Судья также просил от следователя более конкретных доказательств причастности обвиняемой к инкриминируемому преступлению, даже попросил зачитать выдержки из показаний свидетеля.

Голосной предъявлено обвинение по трем эпизодам злоупотребления полномочиями, следствие проверяет ее на причастность к другим преступлениям.

Согласно материалам следствия, Голосная не провела мероприятия, предусмотренные регламентом, но составила документы. В итоге не были уплачены необходимые налоги. Показания против нее дали исполняющий обязанности руководителя управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу Сергей Пальцев и еще один сотрудник ведомства. Пальцев находится под домашним арестом. По словам следователя, среди свидетелей по делу много подчиненных Голосной.

По данным "Коммерсанта" , расследование связано с правонарушениями в пивоваренной отрасли. В частности, пишет газета, речь может идти о нелегальном производстве и обороте пива вне системы ЕГАИС. Пресс-служба Росалкогольрегулирования ситуацию не комментирует.

Как говорится на сайте ведомства, Голосная была назначена на свой нынешний пост в конце прошлого года, а до этого семь лет работала именно в управлении РАР по ЦФО.