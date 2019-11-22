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РИА Новости

Опрос показал, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране

17:50 22.11.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Половина россиян (50%) оценивают экономическую ситуацию в России как удовлетворительную, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".
По данным исследования, 50% россиян оценивают экономическую ситуацию в России как удовлетворительную, 34% - как плохую, 7% - как хорошую, еще 9% затруднились дать ответ.
Отмечается, что, по мнению 38% опрошенных, в последнее время экономическая ситуация в стране ухудшается, 33% считают, что не меняется, а 15% - что улучшается, еще 15% затруднились ответить.
Опрос "ФОМнибус" проводился 16-17 ноября в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ при участии 1,5 тысяч респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам экономики. 22 ноября 2019
Вчера, 17:37
Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики
10603257
Обсудить 10
Фонд "Общественное мнение"РоссияОбщество
Популярные комментарии
Назовите пункты опроса...104 московских ресторана?!)))
22 ноября, 17:57
SPSergey Petroff
2100005
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