Опрос показал, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Половина россиян (50%) оценивают экономическую ситуацию в России как удовлетворительную, свидетельствуют данные опроса Половина россиян (50%) оценивают экономическую ситуацию в России как удовлетворительную, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение"

По данным исследования, 50% россиян оценивают экономическую ситуацию в России как удовлетворительную, 34% - как плохую, 7% - как хорошую, еще 9% затруднились дать ответ.

Отмечается, что, по мнению 38% опрошенных, в последнее время экономическая ситуация в стране ухудшается, 33% считают, что не меняется, а 15% - что улучшается, еще 15% затруднились ответить.