Опрос показал, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Половина россиян (50%) оценивают экономическую ситуацию в России как удовлетворительную, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".
По данным исследования, 50% россиян оценивают экономическую ситуацию в России как удовлетворительную, 34% - как плохую, 7% - как хорошую, еще 9% затруднились дать ответ.
Отмечается, что, по мнению 38% опрошенных, в последнее время экономическая ситуация в стране ухудшается, 33% считают, что не меняется, а 15% - что улучшается, еще 15% затруднились ответить.
Опрос "ФОМнибус" проводился 16-17 ноября в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ при участии 1,5 тысяч респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.