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РИА Новости

Трамп исключил заключение торговой сделки с Китаем на равных условиях

17:01 22.11.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. Торговая сделка между США и Китаем не может быть заключена на равных условиях, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.
"Я сказал ему (председателю КНР Си Цзиньпину), что это не может быть сделкой на равных условиях", - сказал он в эфире телеканала Fox News.
По его словам, это невозможно потому, что между США и Китаем долгое время был дисбаланс в двусторонней торговле - около 500 миллиардов долларов в год в пользу Пекина. В этой связи Трамп добавил, что ему не нравится недавнее заявление китайского лидера о равноправной сделке.
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