Трамп исключил заключение торговой сделки с Китаем на равных условиях

По его словам, это невозможно потому, что между США и Китаем долгое время был дисбаланс в двусторонней торговле - около 500 миллиардов долларов в год в пользу Пекина. В этой связи Трамп добавил, что ему не нравится недавнее заявление китайского лидера о равноправной сделке.