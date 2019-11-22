Пол Маккартни опубликовал в Сети две новые песни

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Британский музыкант Пол Маккартни опубликовал на YouTube две новые песни Home Tonight и In A Hurry, которые записал в 2018 году во время работы над альбомом Egypt Station.
Оба трека выпустят на семидюймовых виниловых пластинках, которые поступят в продажу 29 ноября — в День музыкального магазина (Record Store Black Friday), сообщает ETCanada.
Продюсером альбома выступил Грег Керстин.
В ноябре стало известно, что Пол Маккартни станет хэдлайнером музыкального фестиваля Гластонбери (Великобритания) в 2020 году.
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