В МГД предложили снизить возраст избирателей на муниципальных выборах

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников предложил рассмотреть вопрос о снижении возраста избирателей, голосующих на муниципальных выборах, до 16 лет.
В пятницу в Общественной палате Москвы прошло расширенное заседание комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю. На нем было решено провести электронное голосование для жителей Троицка, в ходе которого те определят место для строительства метро. На заседании в пятницу также решили, что в этом голосовании смогут принять участие и 16-летние, вернее те, кому 16 лет исполнится до 1 января 2020 года.
"Очень интересное предложение по снижению возраста голосующих, я считаю, что в абсолютно правильной тенденции мы движемся. Рано или поздно, я уверен, что молодежь 16 лет будет голосовать не только на выборах, связанных с выбором мест для станций метро и какими-то городскими вопросами. Я думаю, что мы будем свидетелями того, как 16-летние граждане будут голосовать как минимум на выборах в муниципальные органы власти, потому что можно посмотреть и поработать над этим с законодательной точки зрения", - сказал Шапошников, выступая на заседании в ОП.
В настоящее время принимать участие в голосовании могут совершеннолетние граждане.