В МГД предложили снизить возраст избирателей на муниципальных выборах

"Очень интересное предложение по снижению возраста голосующих, я считаю, что в абсолютно правильной тенденции мы движемся. Рано или поздно, я уверен, что молодежь 16 лет будет голосовать не только на выборах, связанных с выбором мест для станций метро и какими-то городскими вопросами. Я думаю, что мы будем свидетелями того, как 16-летние граждане будут голосовать как минимум на выборах в муниципальные органы власти, потому что можно посмотреть и поработать над этим с законодательной точки зрения", - сказал Шапошников, выступая на заседании в ОП.