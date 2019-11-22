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РИА Новости

В МГД предложили снизить возраст избирателей на муниципальных выборах

16:40 22.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖительница Москвы голосует на выборах в Московскую городскую Думу
Жительница Москвы голосует на выборах в Московскую городскую Думу
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников предложил рассмотреть вопрос о снижении возраста избирателей, голосующих на муниципальных выборах, до 16 лет.
В пятницу в Общественной палате Москвы прошло расширенное заседание комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю. На нем было решено провести электронное голосование для жителей Троицка, в ходе которого те определят место для строительства метро. На заседании в пятницу также решили, что в этом голосовании смогут принять участие и 16-летние, вернее те, кому 16 лет исполнится до 1 января 2020 года.
"Очень интересное предложение по снижению возраста голосующих, я считаю, что в абсолютно правильной тенденции мы движемся. Рано или поздно, я уверен, что молодежь 16 лет будет голосовать не только на выборах, связанных с выбором мест для станций метро и какими-то городскими вопросами. Я думаю, что мы будем свидетелями того, как 16-летние граждане будут голосовать как минимум на выборах в муниципальные органы власти, потому что можно посмотреть и поработать над этим с законодательной точки зрения", - сказал Шапошников, выступая на заседании в ОП.
В настоящее время принимать участие в голосовании могут совершеннолетние граждане.
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Общественная палата г. МосквыПолитикаАлексей ШапошниковМосковская городская думаМоскваОбщество
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