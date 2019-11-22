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РИА Новости

Врачи вытащили из глаза россиянина трехсантиметрового червя

16:33 22.11.2019
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© РИА Новости / Юрий Стрелец / Перейти в фотобанкОфтальмолог
Офтальмолог
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Подмосковные врачи нашли в глазу у 40-летнего жителя Саратовской области паразита. Об этом сообщается на сайте Минздрава Московской области.
Мужчина обратился к медикам с жалобой на покраснение, зуд и ощущения движения в правом глазу. В ходе осмотра врач нашел у него паразитарное заболевание — дирофиляриоз. В зрительном органе у пациента находился трехсантиметровый червь, которого решили удалить.
По словам мужчины, около года назад его укусил комар во время отпуска на Шри-Ланке. Это и стало причиной появления паразита.
"Считается, что болезнь характерна для территорий с влажным и теплым климатом: это страны Азии, Африки, Южной Европы. Но в последние годы наблюдается увеличение заболеваемости дирофиляриозом в странах, для которых это заболевание не совсем характерно", — рассказал главный врач Ступинской центральной районной клинической больницы Александр Дружинин.
Он призвал во время отдыха в тропиках не забывать о мерах предосторожности — использовать средства защиты от насекомых и пройти вакцинацию.
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Александр ДружининМинистерство здравоохранения Московской областиМоскваМосковская областьШри-ЛанкаОбщество
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