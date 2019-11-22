Врачи вытащили из глаза россиянина трехсантиметрового червя

Мужчина обратился к медикам с жалобой на покраснение, зуд и ощущения движения в правом глазу. В ходе осмотра врач нашел у него паразитарное заболевание — дирофиляриоз. В зрительном органе у пациента находился трехсантиметровый червь, которого решили удалить.