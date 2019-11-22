Врачи вытащили из глаза россиянина трехсантиметрового червя

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Подмосковные врачи нашли в глазу у 40-летнего жителя Саратовской области паразита. Об этом сообщается на сайте Минздрава Московской области.
Мужчина обратился к медикам с жалобой на покраснение, зуд и ощущения движения в правом глазу. В ходе осмотра врач нашел у него паразитарное заболевание — дирофиляриоз. В зрительном органе у пациента находился трехсантиметровый червь, которого решили удалить.
По словам мужчины, около года назад его укусил комар во время отпуска на Шри-Ланке. Это и стало причиной появления паразита.
"Считается, что болезнь характерна для территорий с влажным и теплым климатом: это страны Азии, Африки, Южной Европы. Но в последние годы наблюдается увеличение заболеваемости дирофиляриозом в странах, для которых это заболевание не совсем характерно", — рассказал главный врач Ступинской центральной районной клинической больницы Александр Дружинин.
Он призвал во время отдыха в тропиках не забывать о мерах предосторожности — использовать средства защиты от насекомых и пройти вакцинацию.
20 октября 2018, 05:52Китайские медики извлекли 11 червей из глаза младенца