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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали стратегию Киева по "возвращению Крыма"

16:23 22.11.2019 (обновлено: 16:32 22.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Команда президента Украины Владимира Зеленского блещет не умом, а идеями, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя разработку Киевом "стратегии по возвращению Крыма".
Ранее руководитель "представительства" президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что команда главы государства разрабатывает "стратегию возвращения" полуострова. Отмечалось, что для "возвращения" Крыма создана специальная рабочая группа, которая будет разрабатывать политические и дипломатические пути реализации этого плана. В частности, Киев планирует наработать концепцию "переходного правосудия" для Крыма и Донбасса.
"В вопросах возвращения Крыма команда Зеленского, к сожалению, блещет не умом, а идеями - одна другой краше. Чего мы только не слышали: и дополнительные санкции, и ведение пропаганды... Вот теперь появилось ноу-хау - "переходное правосудие". Интересно, что это означает? Люди, осужденные на крымской земле, имеют шанс реабилитироваться на Украине? Или наоборот?", - сказал Бальбек.
Российский депутат подчеркнул, что правосудие не бывает нескольких видов - "оно или есть, или его нет". По его мнению, подобное заявление, скорее, лишит жителей Донбасса и Крыма остатков лояльности к Киеву.
"Но, как известно, в сегодняшнем украинском истеблишменте главное не великим быть, а красноречивым слыть. Именно поэтому чем фантастичней и, я бы сказал, гламурнее идея возвращения Крыма, тем больше шансов на ее утверждение, выделение финансирования, разворовывание финансирования и тихие поминки без лишних свидетелей - очередной идеи возвращения российского полуострова", - заключил он.
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Ситуация на УкраинеРуслан БальбекГосдума РФВладимир ЗеленскийКрымРоссияУкраинаВ мире
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