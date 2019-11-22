Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму проект об экспертизе вузовских учебников

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Депутаты Депутаты Госдумы от КПРФ вместе с лидером фракции Геннадием Зюгановым внесли в нижнюю палату законопроект о процедуре экспертизы учебников по программам среднего профессионального и высшего образования, полномочия по ее проведению предлагается закрепить за правительством, документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.

Изменения вносятся в статью в статью 18 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".

Авторы инициативы предлагают внести поправку, согласно которой будет проводиться экспертиза учебных пособий по обязательным для изучения предметам (история, философия, иностранный язык и другие), которые будут включены в программу СПО и ВПО в качестве обязательной учебной литературы.

"В целях объективности и прозрачности процедуры экспертизы, указанных выше учебных пособий предлагается, чтобы критерии и порядок проведения экспертизы, квалификационные требования к экспертам и экспертным организациям, привлекаемым для проведения экспертизы, форма экспертного заключения, а также основания и порядок аннулирования положительного экспертного заключения определялись Правительством Российской Федерации. Законопроектом вносятся соответствующее изменение в статью 18 Федерального закона", - добавляется в пояснительной записке к документу.

Авторы отмечают, что эта инициатива "будет способствовать повышению качества учебников для вузов и колледжей, а значит и повышению качества среднего профессионального и высшего профессионального образования".