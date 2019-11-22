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РИА Новости

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму проект об экспертизе вузовских учебников

16:13 22.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВысшая школа менеджмента СПбГУ
Высшая школа менеджмента СПбГУ
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ вместе с лидером фракции Геннадием Зюгановым внесли в нижнюю палату законопроект о процедуре экспертизы учебников по программам среднего профессионального и высшего образования, полномочия по ее проведению предлагается закрепить за правительством, документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.
Изменения вносятся в статью в статью 18 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".
Авторы инициативы предлагают внести поправку, согласно которой будет проводиться экспертиза учебных пособий по обязательным для изучения предметам (история, философия, иностранный язык и другие), которые будут включены в программу СПО и ВПО в качестве обязательной учебной литературы.
"В целях объективности и прозрачности процедуры экспертизы, указанных выше учебных пособий предлагается, чтобы критерии и порядок проведения экспертизы, квалификационные требования к экспертам и экспертным организациям, привлекаемым для проведения экспертизы, форма экспертного заключения, а также основания и порядок аннулирования положительного экспертного заключения определялись Правительством Российской Федерации. Законопроектом вносятся соответствующее изменение в статью 18 Федерального закона", - добавляется в пояснительной записке к документу.
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Авторы отмечают, что эта инициатива "будет способствовать повышению качества учебников для вузов и колледжей, а значит и повышению качества среднего профессионального и высшего профессионального образования".
Добавляется, что принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.
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КПРФГосдума РФГеннадий ЗюгановРоссияОбщество
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