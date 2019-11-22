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РИА Новости

Суд взыскал с "Военторга" почти 98 миллионов рублей за сорванный завтрак

15:59 22.11.2019
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© РИА Новости / Игорь РуссакСолдаты в армейской столовой
Солдаты в армейской столовой
© РИА Новости / Игорь Руссак
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску министерства обороны России взыскал с подконтрольного ему АО "Военторг" около 98 миллионов рублей неустойки за неприготовленный завтрак для одной из воинских частей, следует из опубликованного решения суда.
В решении говорится, что у Минобороны был заключен с ответчиком госконтракт на оказание услуг по организации питания для нужд армии в 2015-2017 годах стоимостью более 115 миллиардов рублей. В нарушение обязательств по контракту 29 сентября 2016 года в столовой военного городка не был приготовлен завтрак на 1045 военнослужащих. "Таким образом, исполнитель услуг допустил срыв организации питания и подрыв боевой готовности войсковой части", - приводятся в судебном акте доводы истца.
Минобороны потребовало взыскать предусмотренную контрактом неустойку в размере более 195 миллионов рублей, или 0,5% цены контракта, исходя из цены контракта за 2016 год в 39 миллиардов рублей.
Ответчик просил оставить иск без рассмотрения в связи с несоблюдением истцом претензионного порядка, а третье лицо ООО "Ресторансервис Плюс", соисполнитель контракта, просил отклонить иск из-за пропуска исковой давности. Однако суд оба ходатайства оставил без удовлетворения.
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"Суд считает возможным применить статью 333 Гражданского кодекса Российской Федерации со снижением размера неустойки до 97 759 671 руб", - говорится в решении, которое вступит в силу через месяц, если на него не будет подана апелляция.
"Военторг" - субхолдинг Минобороны РФ. В его состав входят пять дочерних обществ. В активе компании более 1,9 тысячи магазинов, кафе, столовых, чайных; комбинаты бытового обслуживания; ателье по пошиву форменной одежды. Автолавки и выездная торговля "Военторга" разворачиваются на крупных мероприятиях, проводимых в Вооруженных силах РФ.
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