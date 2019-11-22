Турчак рассказал, что его замом в ЕР может стать вице-губернатор Ленобласти

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак рассказал, что одним из его заместителей в партии может стать вице-губернатор Ленинградской области Сергей Перминов, который будет курировать региональную и электоральную работу единороссов.
"По поводу кадровых изменений, которые уже обсуждаются... Мы усилим работу регионального электорального блока. Я искренне надеюсь, рассчитываю на то, что завтра вы поддержите наше предложение по избранию Сергея Перминова, вице-губернатора Ленинградской области... Он как раз в качестве моего зама должен будет сосредоточиться на региональной и электоральной работе", - сказал Турчак на расширенном заседании экспертного совета партии.
Турчак добавил, что должность заместителя руководителя центрального исполкома партии будет предложена министру внутренней политики Нижегородской области Роману Любарскому.
"Еще ряд кадровых решений, которые завтра будут приняты, направлены на формирование проектного офиса", - заключил он.
В субботу "Единая Россия" проведет свой 19-й съезд в Москве, на нем партия даст старт избирательной кампании 2021 года, когда состоятся выборы в Госдуму.