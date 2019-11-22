Турчак рассказал, что его замом в ЕР может стать вице-губернатор Ленобласти

"По поводу кадровых изменений, которые уже обсуждаются... Мы усилим работу регионального электорального блока. Я искренне надеюсь, рассчитываю на то, что завтра вы поддержите наше предложение по избранию Сергея Перминова, вице-губернатора Ленинградской области... Он как раз в качестве моего зама должен будет сосредоточиться на региональной и электоральной работе", - сказал Турчак на расширенном заседании экспертного совета партии.