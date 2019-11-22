Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T15:06+0300
https://ria.ru/20191122/1561478974.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153169/78/1531697858_0:0:4545:2558_1036x0_80_0_0_0fdec53e50d58fd754398348e5804390.jpg
РИА Новости

Германия заинтересована в хороших отношениях с Россией, заявила Меркель

15:06 22.11.2019
568
© AFP 2019 / Tobias SchwarzКанцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине, Германия. 29 октября 2018
Канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине, Германия. 29 октября 2018
© AFP 2019 / Tobias Schwarz
БЕРЛИН, 22 ноя - РИА Новости. Хорошие отношения с Россией в интересах Германии, несмотря на расхождения в политике, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Выступая на съезде своей партии Христианско-демократический союз, Меркель напомнила, что Германия в следующем году будет председательствовать в Совете ЕС.
"В эти времена речь идет о Европе, о сильной Германии и сильной Европе. Европа должна действовать едино. Например, когда мы говорим о стандартах безопасности для 5G, то я сегодня говорила (избранной главе Еврокомиссии) Урсуле фон дер Ляйен сказала, что мы должны это единым образом регулировать в Европе, потому что делать это на внутреннем рынке бессмысленно", - заявил Меркель.
Она отметила, что перед Германией "стоит столько вызовов и вопросов потому, что мир стоит перед серьезным проблемами, а вопрос, какое место должна занять Европа, не решен".
"Кто бы мог подумать 10-20 лет назад, я во всяком случае нет, что многосторонний подход в международных делах окажется под угрозой, что нам придется бороться за открытую и справедливую торговлю. Кто мог подумать, что будут споры с Россией относительно нарушения территориальной целостности. Кто бы мог подумать, что у нас будут такие сложности в переговорах и с США?", - продолжила канцлер.
Депутат Бундестага от АдГ Антон Фризен
11 ноября, 03:19
В бундестаге рассказали об ущербе для Германии от санкций против России
Она подчеркнула, что в связи с этим ХДС необходимо работать "над тем, чтобы мы как Германия вносили свой вклад в Европейский Союз, который выступает за многосторонний подход в мире".
"Конечно, речь идет о борьбе ценностей и интересов. Наши ценности несовместимы, когда мы задумываемся о том, чтобы вступиться за права человека в мире и, например, в Китае, в эти дни в Гонконге. Но наши интересы также состоят в том, что Китай - один из наших важнейших торговых партнеров. Когда мы выступаем за добрососедские отношения с Россией, это в наших интересах, несмотря на сложности", - заявила Меркель.
1491005
Обсудить 0
ЕвросоюзАнгела МеркельГерманияЕвропаРоссияВ мире
Рекомендуем
Антиправительственная демонстрация в Боготе, Колумбия. 21 ноября 2019
В Боготе после беспорядков на сутки введут сухой закон
Бронекатера Никополь, Бердянск и буксир Яны Капу во время передачи Украине
ФСБ вернулась к следствию по делу украинских моряков
Флаг Российской Федерации на площадке перед памятником Солдат и Матрос в Севастополе. 12 июня 2019
В команде Зеленского раскрыли детали "стратегии возвращения Крыма"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Политолог оценила шансы Нетаньяху переизбираться на новых выборах
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев оценил военно-политическую обстановку в мире
Золотое, Донбасс
ЛНР заявила об увеличении числа националистов у Золотого в Донбассе
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев не исключил внесения изменений в военную доктрину
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Гончарук обсудил с еврокомиссаром Ханом транзит газа и "Северный поток — 2"
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 22 ноября 2019
Путин назвал главные задачи российской оборонки
Памятник Дюку де Ришелье в Одессе
В мэрии Одессы горсовета проходят обыски
Журналистка Дафни Каруана Гализия
На Мальте задержали известного бизнесмена по делу об убийстве журналистки
Андрей Черняков в должности президента НПО Космос
Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО "Космос" Чернякова
В Керченском проливе
В Крыму опровергли информацию о возобновлении паромного сообщения с Турцией
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции. 18 января 2019
Маас выступил против вывода ядерного оружия США из Германии
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев перед началом совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 22 февраля 2019
В Совбезе обсудили вопрос концепции развития Вооруженных сил
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:47Россияне рассказали о своих самых нелепых покупках в "Черную пятницу"
17:46Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину
17:46Тамбовская учительница, избившая школьника, заплатит штраф
17:45Медведев поддержал идею создать общий чат "Единой России"
17:43Конкурс среди первичных организаций ЕР может стать регулярным
17:43Трамп заявил, что не позволил "раздавить Гонконг за 14 минут"
17:42В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы
17:41Президент Абхазии провёл заседание Совбеза из-за стрельбы в Сухуме
17:39Иран успешно провел испытание собственной системы ПВО, сообщили СМИ
17:37Путин призвал закрепить динамичный рост экономики
17:36Богданов встретился с представителем и.о. премьера Ливана
17:33На съезде ЕР обсудят подготовку к выборам, заявил Медведев
17:27В университеты должны прийти практикующие специалисты, заявил Котюков
17:24Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения
17:21Русские не делают Сербии подарки, но дают хорошую цену, заявил Вучич
17:21Архиепископ Греции назвал условие участия во всеправославном соборе
17:19Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТ имени Горького
17:16В Карелии отстранили начальника колонии после избиения заключенного
17:15Пайетт поблагодарил архиепископа Афинского за признание ПЦУ
17:15В Испании дядю президента Сирии обвинили в отмывании миллионов евро
Лента новостейМолния