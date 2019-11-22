Германия заинтересована в хороших отношениях с Россией, заявила Меркель

БЕРЛИН, 22 ноя - РИА Новости. Хорошие отношения с Россией в интересах Германии, несмотря на расхождения в политике, заявила канцлер ФРГ Хорошие отношения с Россией в интересах Германии, несмотря на расхождения в политике, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель

"В эти времена речь идет о Европе, о сильной Германии и сильной Европе. Европа должна действовать едино. Например, когда мы говорим о стандартах безопасности для 5G, то я сегодня говорила (избранной главе Еврокомиссии) Урсуле фон дер Ляйен сказала, что мы должны это единым образом регулировать в Европе, потому что делать это на внутреннем рынке бессмысленно", - заявил Меркель.

Она отметила, что перед Германией "стоит столько вызовов и вопросов потому, что мир стоит перед серьезным проблемами, а вопрос, какое место должна занять Европа, не решен".

"Кто бы мог подумать 10-20 лет назад, я во всяком случае нет, что многосторонний подход в международных делах окажется под угрозой, что нам придется бороться за открытую и справедливую торговлю. Кто мог подумать, что будут споры с Россией относительно нарушения территориальной целостности. Кто бы мог подумать, что у нас будут такие сложности в переговорах и с США?", - продолжила канцлер.

Она подчеркнула, что в связи с этим ХДС необходимо работать "над тем, чтобы мы как Германия вносили свой вклад в Европейский Союз, который выступает за многосторонний подход в мире".