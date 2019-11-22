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РИА Новости

Минстрой ДНР отчитался о восстановлении домов после украинских обстрелов

15:00 22.11.2019
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© РИА Новости / Сергей АверинЖенщина у жилого дома в поселке Новая Марьевка в Донецкой области, пострадавшего в результате ночного обстрела
Женщина у жилого дома в поселке Новая Марьевка в Донецкой области, пострадавшего в результате ночного обстрела
© РИА Новости / Сергей Аверин
ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Более 40% домов, поврежденных в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, восстановлено в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщили в пятницу РИА Новости в министерстве строительства и ЖКХ ДНР.
"За время боевых действий в республике получили повреждения 27211 объектов жилого фонда – многоквартирных и частных домов. На сегодняшний день восстановлен 11191 дом. Это порядка 41% от общего количества повреждённого жилья", - отметили в пресс-службе ведомства.
По информации министерства, с начала года восстановлено более 1,2 тысячи домов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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