Минстрой ДНР отчитался о восстановлении домов после украинских обстрелов

"За время боевых действий в республике получили повреждения 27211 объектов жилого фонда – многоквартирных и частных домов. На сегодняшний день восстановлен 11191 дом. Это порядка 41% от общего количества повреждённого жилья", - отметили в пресс-службе ведомства.

По информации министерства, с начала года восстановлено более 1,2 тысячи домов.

ВСУ более 70 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР

ВСУ более 70 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.