Минстрой ДНР отчитался о восстановлении домов после украинских обстрелов

ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Более 40% домов, поврежденных в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, восстановлено в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщили в пятницу РИА Новости в министерстве строительства и ЖКХ ДНР.
"За время боевых действий в республике получили повреждения 27211 объектов жилого фонда – многоквартирных и частных домов. На сегодняшний день восстановлен 11191 дом. Это порядка 41% от общего количества повреждённого жилья", - отметили в пресс-службе ведомства.
По информации министерства, с начала года восстановлено более 1,2 тысячи домов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.